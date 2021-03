Forslaget om portforbud må opp av skuffen igjen

Jan Tomas Owe Samfunnsøkonom og tidligere rådgiver i Finansdepartementet

Oslo har de hatt landets strengeste koronarestriksjonene siden november. Fra og med onsdag 17. mars blir de enda strengere. Foto: Siri Øverland Eriksen

Vi trenger sterkere virkemidler for å slå tilbake mot muterte virus.

Allerede etter kort tid utgjør nye, muterte varianter av koronaviruset det aller meste av smitten. Da blir det ikke veldig feil av assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad å omtale det som «en ny type pandemi».

Mutantene kan også være farligere. Derfor bør vi nå revurdere satsingen på frivillighet.

Med sin formidable vekstevne kan viruset raskt ta igjen det tapte med mindre smitten presses ned til et veldig lavt nivå. Men da trenger vi mer effektive virkemidler.

De som responderer dårligst på råd og anbefalinger, bærer gjerne også mest smitte.

Uten politisk vilje til å tvinge alle med på dugnad, må det samvittighetsfulle flertallet i befolkningen avstå mer frihet over mye lengre tid. Og verst går det ut over svake grupper, som påføres tap av læring, jobber og sosialisering.

Selv ikke stenging av idrett, skoler og barnehager vil stoppe de nye mutantene. Mange vil få mer fritid uten tilsyn, og vi hverken kan eller vil overvåke folks adferd i det offentlige rom.

I januar leverte jeg min høringsuttalelse til regjeringens forslag om hjemmel for portforbud. Som jeg forklarer der: Et portforbud kan effektivt bidra til å stanse smittespredningen. Det kan fremskynde vår normale hverdag, til fordel for alle.

Nå må forslaget opp av skuffen igjen.