La markedet ta risikoen ved oljeinvesteringene | Terje Osmundsen

I et innlegg 16. september advarte jeg mot at flere av verdens planlagte olje- og gassfelt – også norske – kan komme til å bli utkonkurrert av kontinuerlig billigere sol, vind, batterier og elektriske motorer. «Ingen grunn til å skru av lyset for norsk olje og gass», svarer Halfdan Carstens og Snorre Olaussen i en kronikk forrige uke.

Men lysbryteren er ikke hva debatten handler om; snarere hvor robust den norske oljeøkonomien er til å tåle de kraftige omstillingene som vil komme når verdens forbruksland gjennomfører Paris-avtalen.

Gunstige skatteordninger

Oljeselskapene vedtar ikke milliardinvesteringer i et vakuum. En av grunnene til det fortsatt høye investeringsnivået på norsk sokkel er de gunstige avskrivnings- og fradragsordningene i skattesystemet for oljeselskapene, samt den spesielle leterefusjonsordningen som gir nystartede oljeselskaper «midlertidig kontantstøtte» for å lete etter olje og gass.

Dette er ordninger som har virket hensiktsmessig i en tid der etterspørselen etter olje og gass var stabilt stigende, og staten trygt kunne regne med å gå i pluss som følge av den høye overskuddsskatten. I dag innebærer imidlertid skatteregimet at staten, det vil si du og jeg, tar mer enn 80 prosent av risikoen og satser milliarder i et veddemål på at omstillingen bort fra olje ikke vil gå så fort som Paris-avtalen og flere nye analyser peker mot.

Uheldig forskjellsbehandling

Oljeskatteregimet gir dessuten en uheldig forskjellsbehandling. Bedrifter som investerer i løsninger som konkurrerer med fossil energi, for eksempel fornybar energi, batterier og elektrisk fartøy, skulle gjerne hatt tilgang på «leterefusjon» fra statskassen de også, men det er selvsagt urealistisk.

En gradvis avvikling av særordningene for oljeselskapene vil redusere faren for at milliarder går tapt i feltutbygginger som ikke er robuste til å tåle en lavere olje- og gasspris etter 2030 enn den som er lagt til grunn i dag. De økte skatteinntektene dette vil gi, kan anvendes til investeringer som gjør Norge mer robust til å håndtere den uunngåelige utfasingen av oljealderen.

Interessert i å lese mer? Her er et par forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.