Rasisme i fotballen er mer enn hets og apelyder

De som har makt i norsk fotball, er milevis unna å gjenspeile mangfoldet i vårt samfunn.

Norske mediers håndtering av rasisme i fotballen baserer seg på et snevert rasisme-begrep og en neglisjering av problemets omfang. Norges kamp mot rasisme i fotballen bør ikke kun drives frem av saker der enkeltspillere opplever rasisme i form av hets, men av en felles forståelse av hvordan rasismen i fotballen ser ut. Å få bukt med fenomenet krever at vi erkjenner hele problemets omfang.

Forrige helg kunne vi i Aftenposten lese at Mushaga Bakenga ønsker å bruke stemmen sin i kampen mot rasisme i fotballen. Bakenga, som nå spiller for Stabæk, forteller om opplevd rasisme, hat og trusler. På lederplass søndag 16. juli skriver VG om Bakengas oppgjør med rasisme. Bakenga får velfortjent hyllest og peker på hvordan den økende trenden med rasistisk hets gjennom sosiale medier påvirker de yngre fotballspillerne.

Lite mangfold

Da syv Strømsgodset-spillere våren 2021 varslet styret om rasistisk oppførsel fra daværende trener Henrik Pedersen, skulle klubben presentere et stilstudie i hvordan et hvitt rom ikke gjenkjenner rasisme. Varslerne ble ikke trodd til tross for at det var syv personer som varslet om flere hendelser, spillergruppen var delt i synet på saken, og påtroppende styreleder gikk i etterkant ut å stadfestet at det ikke var rasisme. Ingenting intensjonelt fra Godset, men fortsatt et tydelig eksempel på hvordan rasisme opererer i hvite rom: Samtalen og tolkningene skjer ofte på majoritetens premisser. Pedersen var ingen rasist, men hadde feilet i forsøk på humor, var Godsets svar – selv om mediene viste til uttalelser som ikke tålte 2021`s dagslys.

I etterkant har jeg flere ganger spurt, også NFF, om hvordan varslerne i Strømsgodset ble ivaretatt. Jeg har ikke fått svar.

Hvordan hadde situasjonen i Godset sett ut hvis flere i klubbens trenerteam, styre eller administrasjon også var melaninrike? Hadde mediene ført saken på en annen måte om flere av de ansatte i sportsredaksjonene selv hadde hatt minoritetsbakgrunn?

Fotballens hvite rammer

Fotballens rammer er milevis unna å gjenspeile samfunnet hva gjelder demografi. At de som fasiliterer alt rundt selve fotballen, mediene, trenere, klubbstyrer, kretser og så videre, ikke gjenspeiler de som spiller på banen. Jeg tror dette har stor innvirkning på hvordan fotballen tar sine interne kamper.

For det første vil mange som selv opplever rasisme, ha lettere for å gjenkjenne fenomenet og således ta tak i problemet også når det opererer i det subtile.

For det andre vil mer mangfoldige sportsredaksjoner kunne stille litt andre spørsmål og føre andre samtaler enn majoritetsnordmenn når rasistiske situasjoner på banen oppstår.

For det tredje vil det også være betryggende for melaninrike spillere hvis flere trenere og journalister selv vet hvordan det er å oppleve rasisme, både tydelig og subtilt.

Tas ikke alvorlig

Vi har flere eksempler på hvordan rasisme i norsk fotball ikke er blitt tatt alvorlig. Poenget er ikke at fotballtreneren eller kommentatorene som ytret seg rasistisk, skal holdes som gisler i fortidens navn, men at situasjonene ikke bør fjernes fra deres tanker og opplevelser av hva rasisme er. Felles for alle er at de hevder de aldri ønsket å gjøre noe rasistisk. Det tror jeg på.

Makt er vesentlig. Hvis du som melaninrik spiller aldri har en trener som ligner på deg selv, vil du også alltid måtte være forberedt på at treneren din ikke har forutsetning for å forstå din opplevelse i enkelte situasjoner. Som i Godset.

vi rekrutterer de som ligner oss selv

Både i Norge og England er det ved flere anledninger påpekt at dette er utfordringer fotballen står ovenfor. The Guardian og NRK er eksempler på mediers som løfter tematikken.

Manglende rekruttering til treneryrket, styrerom og fotballklubbenes administrasjoner handler ikke kun om rasisme. Det handler i mine øyne om et syn på hvem som er de rettmessige bærere av kunnskap og intelligens (rasisme), det handler om at vi rekrutterer de som ligner oss selv, og det ser for meg også ut som at dette handler om en form for nepotisme: at den lille gutteklubben av trenere som både i Norge og England rullerer på trenerjobbene, bevisst eller ubevisst er med å løfte hverandre frem og samtidig gjør det vanskeligere for andre å slippe inn.

Mushaga Bakengas stemme er uunnværlig, men det er også mediene og klubbenes rolle. Jeg håper vi snart ser journalister som skriver kritisk om fotballens strukturer, og klubber som ser verdien av å ha et apparat som gjenspeiler hele spillergruppen.