Er Nasjonalmuseet tilfreds med utstillingsplassen for nyere billedkunst?

Fra det nymonterte utstillingsrommet i Nasjonalmuseet. Her sees verk av blant andre Pablo Picasso, Emil Nolde, Ernst L. Kirchner, Edvard Munch og Ludvig Karsten. Vis mer

Plassproblemene er så store at de antagelig bare kan løses ved at Nasjonalgalleriets gamle bygning igjen tas i bruk.

Under overskriften «Faglige kontraster» svarer kurator Øystein Ustvedt og seniorkurator Wenche Volle 19. juli på min kritikk av Nasjonalmuseets presentasjon av fransk, tysk og norsk kunst i rom 67.

Det jeg oppfatter som konflikt og kaos, er for dem tankevekkende og interessant. Deres ambisjon med nymonteringen av dette rommet er øyensynlig å «problematisere» all slags kunst som på en eller annen måte er relatert til fauvismen, Cézanne og van Gogh. De reiser mange spørsmål, men gir ingen svar.

Problematiseringen av et kunsthistorisk tema starter gjerne på et teoretisk plan kolleger imellom. Og hvis man etter inngående faglig diskusjon kommer frem til en lovende hypotese, kan den prøves ut i en temporær, kuratert utstilling. Dersom resultatet her viser seg å gi en dypere kunsthistorisk innsikt, kan dette inkorporeres i museets samlingspresentasjon.

Mangler forståelse

Slik jeg oppfatter det, har Nasjonalmuseet ikke egentlig noen forståelse av forskjellen på en temporær utstilling og en mer bestående basisutstilling.

Det blir litt nærsynt når man på detaljnivå konfronterer uforenligheter – Ludvig Karsten mot Max Pechstein og Ernst Ludvig Kirchner mot Pierre Bonnard – for så å filosofere over hvor forskjellige de er. Ja, tysk og fransk kunst er forskjellig i denne perioden. I all korthet kan man si at fransk kunst tenderer mot avklart harmoni, mens tysk kunst tenderer mot det opprevne og dissonante.

Hadde man presentert den tyske og den franske kunsten i to naborom, ville publikum lettere kunne erfare disse forskjellene. Man ville oppleve to rom med distinkt forskjellig karakter.

Og hvis man på den andre siden samtidig monterte et rom med Ludvig Karsten og hans nordiske samtidige, ville ikke bare kunstnernes egenart komme til sin rett: Det ville bli tydeliggjort hvor forskjellig tysk, fransk og skandinavisk kunst er i denne perioden. Dette på tross av mange felles inspirasjonskilder.

Representasjonen av en lang rekke av våre fremste kunstnere er kraftig beskåret

Som et avsluttende argument for den kaotiske monteringen av rom 67 anfører Ustvedt og Volle at det også hefter «en institusjonshistorisk begrunnelse for dagens sammenstilling».

Det dreier seg om at mye av det franske materialet i sin tid ble gitt som gave av Nasjonalgalleriets Venner, og at det tyske materialet er langtidsutlånt fra Sparebankstiftelsen DNBs samling: «Det ville være et grovt overtramp å utelukke den ene av disse innsatsene til fordel for å gi den andre en friere og mer samstemt utfoldelse», skriver Ustvedt og Volle.

For liten plass

Det høres nesten utrolig ut, men det er vanskelig å forstå uttalelsen på annen måte enn at selve proveniensen av de verk Nasjonalmuseet er satt til å forvalte, teller med som kunstfaglig tematiserings- og ordningsprinsipp.

Slik jeg ser det, er uttalelsen en indirekte innrømmelse av at Nasjonalmuseet har for liten plass til å kunne tilby en adekvat presentasjon av billedkunst fra nyere tid. Men dette er det av en eller annen merkverdig grunn tabu å snakke om.

Det er ikke mulig å kontekstualisere nyere norsk kunst med den nordiske og franske

Som tidligere påpekt ga det gamle Nasjonalgalleriet en langt rikere og mer mangefasettert fremstilling av nyere norsk kunst enn det Nasjonalmuseet i dag er i stand til.

Representasjonen av en lang rekke av våre fremste kunstnere er kraftig beskåret. En mengde kunstnere er forvist til magasinet. Viktige samlingsgrupper og referanseverk er blitt borte.

Det er ikke mulig å kontekstualisere nyere norsk kunst med den nordiske og franske – skjønt magasinet er sprengfullt med relevante verk. Plassproblemene er så store og prekære at de antagelig bare kan løses ved at Nasjonalgalleriets gamle bygning igjen tas i bruk.

Det er ikke overraskende at Ustvedt og Volle unnlater å kommentere dette overordnede momentet i min kritikk. La meg likevel spørre direkte: Er dere faglig sett tilfreds med den utstillingsplass Nasjonalmuseet har til disposisjon for nyere billedkunst?