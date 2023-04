Streik er bare et symptom på den norske modellens nederlag

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sammen med streikende bygnings- og anleggsarbeidere i Oslo tidligere denne uken.

Sykdommen er økte forskjeller og mindre tillit.

18.04.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Nylig skrev Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm at hyppigere streik og spesielt storstreik i et mellomoppgjør er et dårlig tegn. Han er redd for at franske tilstander snart skal gjelde i Norge.

Det er ikke økt bensinpris og pensjonsalder som gjør at franskmenn streiker og brenner bildekk. Det er heller ikke kroner og øre som får nordmenn til å streike. Det er mer komplekst og dypt enn det.

Jeg er derfor uenig med Slettholm i at streik er et nederlag for den norske modellen.

Akkurat som i Frankrike er streik i Norge et symptom på noe galt i arbeidslivet eller bredere i samfunnet.

Streik er et symptom på urettferdighet og følelsen av ikke å bli hørt og ikke bli tatt på alvor.

Økonomiske forskjeller, lite tillit

Jeg er opprinnelig fra Frankrike og har bodd i Norge i 14 år. Jeg mener at det er fire grunner til at franskmenn går ut i streik.

Det er denne cocktailen som er eksplosiv og som fører til franske tilstander.

Nordmenn kan bli sinte som franskmenn

I Norge er vi ikke kommet dit.

Trepartssamarbeidet er fremdeles på plass, men andre komponenter er kommet hit.

Tilliten fra folket kan fort bli tynn hvis for mange streiker løses gjennom tvungen lønnsnemnd, som lærerstreiken.

Og viktigst av alt, så øker økonomiske forskjeller i Norge. Når forskjeller oppleves som urettferdighet, kan nordmenn også bli sinte som franskmenn.