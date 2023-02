Norge trenger en havarikommisjon for eldreomsorgen

02.02.2023 19:00

Helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) oppfordring om å ta ansvar for egen alderdom er ikke svar godt nok. Snarere tvert imot, mener Andreas C. Halse.

Retten til en verdig alderdom er blant grunnpilarene i velferdsstaten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

NRK Brennpunkts dokumentarer om norsk eldreomsorg er drepen for velferdsstaten. Nå må systemet granskes.

Uverdigheten som rammer våre eldre, har med god grunn skapt oppstandelse, forbannelse og sorg. Det skulle også bare mangle. I løpet av to episoder har NRK avdekket eldre som ligger så mye i sengen at de får muggskader, folk som går med den samme bleien i et døgn, folk som sovner i en slynge på toalettet og ikke får hjelp på timevis, og tvangslegging ved middagstider.

Det er et hav av grunner til å la seg opprøre over uretten som rammer besteforeldrene våre. Retten til en verdig alderdom er blant grunnpilarene i velferdsstaten. Dessuten er dette mennesker vi er glade i.

I tillegg er det bare et tidsspørsmål før det er vi selv som risikerer å ligge som fanger i vår egen seng og vårt eget piss i 16 av døgnets timer.

Det er få skjebner som frister mindre. Jeg må si det er fristende å erstatte pensjonssparingen med en livsførsel som ikke er forenelig med å belaste eldreomsorgen.

Ideologisk slagmark

Torsdag legger Helsepersonellkommisjonen frem sin rapport om arbeidskraftsituasjonen innenfor helsetjenestene. Den kommer garantert til å helle ytterligere malurt i det sure begeret som heter norsk eldreomsorg.

Å sikre nok folk, flinke nok folk og folk som orker å stå i jobben, er selvsagt helt i kjernen av utfordringene til en arbeidsintensiv bransje som helsevesenet.

Likevel handler utfordringene trolig om mer enn mangel på arbeidskraft. Partiene virker mer opptatt av å krangle om hvem som skal drive eldreomsorgen, enn hva som er innholdet i den. De har få problemer med å gjøre dette området til en ideologisk slagmark.

Et forslag kan være å la partipolitikken ligge på dette området, i hvert fall for en stund

Videre kan man stille mange spørsmål ved rapporteringsveldet som preger sektoren helt ned til siste helsefagarbeider.

Hvor verdifull informasjon gir egentlig et tellesystem når man ikke kan stole på det som blir rapportert inn? Og når man er avhengig av private varsler for å finne ut av lovbrudd som går ut over eldre og pleietrengende?

De strukturelle utfordringene i eldreomsorgen må svares på samtidig som dagens beslutningstagere trenger en troverdig plan for å finansiere et stadig dyrere system i fremtiden. Det blir ikke enkelt.

Ansvar for egen alderdom?

Helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) oppfordring om å ta ansvar for egen alderdom er ikke svar godt nok. Snarere tvert imot.

Jeg betaler gladelig skatt som en forsikring for at andre mennesker får hjelp når de trenger det, uavhengig av vedkommendes lommebok. Men også jeg må innrømme at viljen til å investere i felles løsninger blir mindre om det man får tilbake, er en alderdom rullende rundt i egen urin med stadig mer verkende liggesår.

Et forslag kan være å la partipolitikken ligge på dette området, i hvert fall for en stund. Sett ned en bredt sammensatt havarikommisjon med et vidt mandat. Kommisjonen bør få ansvar for å gå gjennom norsk eldreomsorg fra A til Å, i tillegg til å komme med forslag til forbedringer som faktisk fungerer.

Norsk eldreomsorg er for viktig til å overlates til seg selv eller til den enkelte. De fleste av oss håper tross alt på å bli gamle, i hvert fall så lenge alternativet fortsatt er verre.