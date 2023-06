Aftenposten som ytringspoliti

Våger man å ha en fravikende mening, skal man henges ut og bli avkrevd en beklagelse, skriver Christian Tybring-Gjedde (Frp).

13.06.2023 12:07

Nei, folk flest bryr seg ikke om uigurene. Det betyr ikke at man applauderer Kinas overgrep mot sin egen minoritet. Sannheten er imidlertid at engasjementet for uigurene er forbeholdt den politiske og akademiske eliten, offentlig finansierte interesseorganisasjoner og mediene.

Aftenposten ryddet lederplassen (10. juni) og mente jeg burde beklage. Jeg hadde gjort en dødssynd ved å si noe sant, men politisk ukorrekt.

Det er etablert som en sannhet at det er i Norges interesse å kritisere menneskerettighetsbrudd overalt i verden hvor disse begås. Det er ikke selvsagt. Man kan like gjerne påstå at jo mer lille Norge blander seg inn i andre lands menneskerettighetsbrudd, jo mer bidrar vi til å forverre etniske, kulturelle eller religiøse konflikter og gi en rettsbasert verdensorden enda dårlige livsvilkår.

Det var visstnok «uanstendig» av meg å påpeke det opplagte. At Norge hverken har noe ansvar, plikt, interesse, makt eller kompetanse til å gjøre noe med uigurenes situasjon. Det Stortinget diskuterte, var først og fremst symbolpolitikk hvis eneste hensikt var å gi norske politikere en bedre selvfølelse ved å fremstå som moralposører.

Våger man å ha en fravikende mening, skal man henges ut og bli avkrevd en beklagelse.

Aftenpostens redaktører tror kanskje de kan ta pulsen på folkesjelen når de mener Norge og nordmenn har en betydelig interesse i Kinas interne konflikter. Kanskje avisen da kan peke på hvor dette store folkelige engasjementet finnes?