Klimamålene for E18 står fast

Kort sagt, fredag 16. juni.

15.06.2023 22:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

E18-målene står fast: økt fremkommelighet for buss og sykkel, mindre støy og støv for naboer. Dette følger av Bærums reguleringsplan og skal ivaretas i ny plan.

Vi kan ikke godta at kortsiktige besparelser skal være grunn til å fjerne et miljølokk på Strand. Prosjektet må innfri miljøkrav og sikre bomiljøene langs E18. Jeg har bedt om en utredning av ulempene uten lokk, og om å få vite hvilke utbyggingsmuligheter det er på/inntil et lokk. Lokket kan utløse verdier som kan finansiere en løsning.

Det er feil at lokket skulle være en overbygging over E18. Det er lokalveisystemet som vi av miljøhensyn ønsker at skal lukkes inne.

Veivesenet skal ferdigstille et reguleringsforslag. Da starter for alvor vår behandling og involvering. Partiene i Bærum følger opp lokket i de kommende prosessene.

Miljølokket vil gi en stor miljøgevinst og binde sammen nabolag som i dag er skilt av E18.

Lisbeth Hammer Krog, ordfører (H), Bærum