Covid-19-pandemiens opprinnelse er ikke avklart

30.03.2023 02:00

I Aftenpostens nettutgave 25. mars skriver tidligere forsker Harald Bøckman en kronikk med overskriften «Koronapandemiens arnested er trolig endelig identifisert». Dette er ikke korrekt.

Bøckman refererer de nylig omtalte funnene fra covid-19-prøver tatt i 2020 på våtmarkedet i Wuhan, hvor positive virusprøver ble funnet ved siden av genetisk materiale fra flere dyrearter som kan infiseres med dette koronaviruset. Det dreier seg om mårhund («racoon dog»), piggsvinarter, bambusrotte og såkalt «palm civet».

Bøckman mener åpenbart at dette er sterk evidens for at ett av disse dyrene har vært «det manglende mellomledd» fra flaggermus til menneske. Han er her på linje med mange ukritiske medieoppslag.

Funnene kan muligens skyldes at én eller flere av de nevnte dyreartene fra våtmarkedet har vært infisert med covid-19, men er ikke noe bevis på at dette var den opprinnelige årsaken til pandemien.

Det er en rekke alternative forklaringer på funnene som kun viser at dyr som kan infiseres med covid-19, har vært på våtmarkedet. De beviser ikke at dyrene virkelig var infisert. De positive virusprøvene nær dyreprøvene kan meget vel komme fra smitteførende mennesker som besøkte våtmarkedet. Genmateriale fra mennesker ble påvist i prøvene, også nær dyreprøvene.

Hvis dyrene virkelig var infiserte, kan vi heller ikke fastslå om dyrene har smittet mennesker, eller om mennesker på våtmarkedet har smittet dyrene. Prøvene ble tatt i januar 2020, det vil si flere uker etter at viruset var begynt å sirkulere i Wuhan.

Covid-19-pandemiens opprinnelse er altså fortsatt uavklart.

Stig S. Frøland, professor i medisin