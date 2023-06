Alfie Haaland skylder den norske idrettsbevegelsen å bidra med skatt

Alfie Haaland feirer Manchester Citys Premier League-tittel med sønnen Erling Braut Haaland 21. mai.

Fellesskapet ga Alfie Haaland og sønnen Erling idrettslag å utvikle seg i. Å melde flytting til Sveits er umusikalsk.

02.06.2023 14:18

Den norske idrettsbevegelsen er bygget på dugnad og frivillighet. Det er foreldre som stiller opp som frivillige lagledere, trenere, dommere og tar kiosk- og dugnadsvakter. Dette gir barn og unge i hele Norge muligheten til å spille fotball.

Ikke alle som begynner i barnefotballen, blir proffe en dag, men alle er en del av det samme fellesskapet. Dette fellesskapet ga også både Alfie Haaland og sønnen Erling baner å spille på, idrettslag å utvikle seg i og lagkamerater.

I går kunne Dagbladet melde at Alfie Haaland har meldt flytting til skatteparadiset Sveits. Takken overfor idrettsbevegelsen, som har tilrettelagt for enorme karrieremuligheter og millioninntekter til ham og sønnen, er altså å droppe å bidra tilbake. Det er virkelig umusikalsk.

Trekker stigen opp etter seg

Det er hardt arbeid å bli profesjonell fotballspiller, og det er ingen tvil om at Haaland har jobbet hardt for å komme dit han er i dag.

Det er heller ikke ulovlig å være rik i Norge, tvert imot. Det er ganske gode muligheter for å bli rik i Norge. Den eneste forventningen er at du også bidrar til fellesskapet.

Når Alfie melder flytting til Sveits og dermed slipper å betale skatt i Norge, bygger han ned fellesskapet han selv var avhengig av, og trekker stigen opp etter seg.

Et enormt problem for verdensøkonomien

Det er lett å tenke at et skatteparadis bare er et land med ekstremt lave skatter. Men Sveits er i Financial Secrecy Index fra Tax Justice rangert på annenplass over verstingene på finansielt hemmelighold og tilretteleggelse av skatteunndragelse. På den måten sikrer de ikke bare veldig lave skatter, men kan også tilrettelegge for hemmelighold og kriminell virksomhet.

På Corporate Tax Heaven Index, en rangering av land etter hvordan de tilrettelegger for at multinasjonale selskaper kan slippe selskapsskatt, ligger Sveits på 5. plass.

Skatteparadiser utgjør et enormt problem både for verdensøkonomien og for Norge.

Aftenposten beregnet i 2017 at 23 milliarder kroner i året forsvinner på grunn av utflytting til skatteparadiser.

Innføringen av en «exit-skatt» må være begynnelsen på en rekke tiltak og grep for å stramme inn muligheten til å flytte til skatteparadis eller bidra til finansielt hemmelighold. Norske politikere kan bidra med en forsterket land-for-land-rapportering, åpne eierskapsregistre og press på internasjonale forhandlinger.

Rikingene som flytter til Sveits, bidrar til å legitimere skatteparadisers funksjon og svekker skattemoralen til folk flest. Men de tar også med seg sårt trengte skattekroner for den norske idrettsbevegelsen.

Den bevegelsen som kan bygge fotballbaner, stille med utstyr og fasiliteter til Norges neste Erling Braut Haaland eller Ada Hegerberg. For hun eller han vil uansett komme fra det samme fellesskapet som idretten i Norge tilbyr, de også.

Agnes Nærland Viljugrein har tidligere hatt et seks ukers praktikantopphold i Tax Justice Norge.