Du tar feil, Emilie Enger Mehl

Lovforslaget vil ha motsatte effekt av det justisminister Emilie Enger Mehl (bildet) påstår, mener debattantene.

Statsråden synliggjør en grunnleggende uvitenhet om medienes bruk av offentlighetsloven.

04.06.2023 18:00

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har svart på to spørsmål fra Stortinget om regjeringens foreslåtte endring av offentlighetsloven. Statsråden synliggjør en grunnleggende uvitenhet om medienes bruk av loven.

Kjernen i forslaget er at myndighetene kan holde eksistensen av interne dokumenter skjult for offentligheten. Det vil skje ved at interne dokumenter kan fjernes helt fra den offentlige postjournal og andre dokumentoversikter.

Når pressen graver i en sak, er det vanlig å be om en komplett dokumentoversikt fra saksbehandlingssystemet. Slik skaffer en journalist seg oversikt over alt som er arkivert, inkludert interne notater.

Mehl påstår at medienes mulighet til å kikke offentlige myndigheter i kortene ikke endres, og at forslaget styrker innsynsretten til pressens fordel. Det er feil.

Minner om desinformasjon

Riksrevisjonen har dokumentert at forvaltningen hindrer innsyn i for mange dokumenter. Ulike typer dokumenter unntas offentlighet, selv om de kunne vært offentliggjort.

Hvordan flere skjulte dokumenter skal være «til pressens fordel», fremstår derfor ikke bare som en gåte - det minner mer om direkte desinformasjon.

Mehl forsøker å innbille Stortinget at dokumentene ikke vil holdes skjult fordi manglende innsyn kan klages inn for Sivilombudet. Hun mener at et forvaltningsorgan er forpliktet til å informere ombudet om alle dokumenter som er omfattet av klagen. Dette er også feil.

Tre grunner

For det første: Innsynssaker klages vanligvis ikke inn for Sivilombudet, men når en klage først tas til behandling, tar det typisk flere måneder før saken er ferdig. Da vil nyhetssaken ofte ha mistet sin aktualitet.

For det andre: Sivilombudet offentliggjør aldri dokumenter de innhenter i arbeidet med en klagesak. En klage vil derfor ikke nødvendigvis avdekke hvilke dokumenter som forvaltningen har unntatt offentlighet. Hvis lovendringen blir vedtatt, vil myndighetene ha skaffet seg lovhjemmel for å holde dokumentene skjult. Sivilombudet kan ikke utfordre lovlig hemmelighold.

For det tredje: Sivilombudet behandler konkrete saker om avslag på innsyn. Hva skal pressen klage på og ombudet be om å få oversendt om dokumentenes eksistens holdes skjult?

I tillegg har vi en rekke eksempler på at forvaltningen registrerer dokumenter som interne, selv om de ikke er det. Dokumenter som feilregistreres som interne, vil dermed også kunne skjules.

Motsatt effekt

Vanligvis er et departement et selvstendig organ, men ikke når regjeringen fungerer som et kollegium. Hvor grensene for dette går, er juridisk upløyd mark. Det farlige er at regjeringen, gjennom lovforslaget, gir seg selv vide fullmakter til å holde svært mange dokumenter skjult om regjeringskollegiet har vært i befatning med saken. Da kan dokumentene kalles interne.

Lovforslaget vil ha motsatte effekt av det justisminister Mehl påstår: Det vil gjøre det mye vanskeligere å kontrollere myndighetenes håndtering av saker, og dette vil forverre pressens rett til innsyn i dokumenter.

Åpenhet skaper tillit, og demokratiet må forsvares. Det ser vi ikke minst i Europa i dag. Da er ikke mer hemmelighold løsningen.