Farlig feilinformasjon i kjønnsdebatten

24.04.2023 01:00

Aftenpostens spaltist Kjetil Rolness problematiserer transomsorg og blir av psykolog Kyrre Johansson beskyldt for å komme med informasjon tatt ut av løse luften. Når Johansson så får svar på hvor informasjonen kommer fra (NRK), angripes i stedet Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK), feilaktig, for meningsinnholdet. Korrigeringene Johansson nevner, endrer ikke svakhetene i studien han viser til, som er åpenbare for dem som har lest kritikken.

For å styrke sitt argument henviser Johansson i sitt svar til en annen svak studie, som skal vise hvor få som angrer på kjønnsbekreftende operasjoner. Men Johansson har ikke forstått, eller unngår å kommunisere, hva som faktisk ble studert. Klinikken som gjennomførte studien, fant ikke ut hvor mange som angret, men førte statistikk over hvor mange som kom tilbake til klinikken for å reversere operasjonene. Dette ble tydelig oppgitt av forfatterne.

Det er også klart at studien hadde maksimalt to års oppfølging i gjennomsnitt, selv om det i gjennomsnitt tar åtte til ti år for folk å komme med beslutningen om å «detransitonere».

Det er også velkjent at de fleste aldri kontakter klinikken der de ble operert, etter at de har bestemt seg for å gå tilbake til å leve som sitt biologiske kjønn.

Omtrent 80 prosent av operasjonene er mastektomier, altså der brystene fjernes. Helseforsikring i USA betaler ikke for «reversering», for eksempel brystimplantater. Kvinnene som angrer, slutter ganske enkelt å ta mannlig kjønnshormon. Hvis de søker hjelp, finner de billigere alternativer, vanligvis på andre klinikker enn der de ble operert.

De sviktende argumentene for såkalt kjønnsbekreftende kirurgi er farlig feilinformasjon, særlig for unge mennesker. En overskrift i The Economist nylig oppsummerer et poeng ideologene ikke vil akseptere: «Bevisene for å støtte medikaliserte kjønnsoverganger hos ungdom er urovekkende svake.»

Avi Ring, organisasjonen Society for Evidence Based Gender Medicine