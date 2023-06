Vi treng uavhengig forsking, ikkje drøymetenking om kjernekraft

26.06.2023 01:00

I eit debattinnlegg 15. juni stiller forskarar ved NTNU og representantar for Norsk Kjernekraft AS spørsmål ved konklusjonen vår at kjernekraft ikkje lønnar seg for Noreg. Det er på tide med større openheit og transparens i denne debatten.

Kostnaden på ny kjernekraftstraum i dag ligg på 150–240 øre/kWh (Lazard 2023) og kan falle til 90 øre/kWh i 2040 (EIA 2022). Difor blei det investert ti gongar meir i fornybar kraft enn i kjernekraft (IEA 2023) det siste året.

I fjor auksjonerte britane 7 GW med havvind til ein pris på 60 øre/kWh. Nye kjernekraftverk i Europa blir derimot langt dyrare enn planlagt (30-300 prosent).

Modellering visar at eit 100 prosent fornybart system går opp. Vi ser at ny kjernekraft ikkje vil lønna seg nokon stad i Europa sjølv ved det optimistiske kostnadsanslaget. Men i Noreg må kostnaden halverast før kjernekraft i det heile tatt byrjar å konkurrere med fornybar kraft. Dette understrekar at fleksibiliteten i vasskrafta vår gjev Noreg eit stort fortrinn på sol- og vindkraft.

Analysen bak dette innlegget finst på Github.com/koen-vg/kjernekraft-noreg, basert på ein modell som blir brukt av eit stort forskingsmiljø. Koden og dataen er open. Vi set pris på alle typar innspel.

Meir transparens i debatten er viktig rundt dei ulike relevante teknologiane for det grøne skiftet fordi utfallet har stor politisk og økonomisk betydning. Forskaranes oppgåve er å informere samfunnet med best mogeleg faktabasert forsking, ikkje å følgje eigeninteressene av nokre få aktørar.

Koen van Greevenbroek, stipendiat i energisystemmodellering, Universitetet i Tromsø

Aleksander Grochowicz, stipendiat i stokastikk og energi, Universitetet i Oslo

Marianne Zeyringer, førsteamanuensis i energisystemanalyse, Universitetet i Oslo

Josef Noll, forskingsleiar, Institutt for teknologisystemer, Universitetet i Oslo

Oskar Vågerö, stipendiat i energisystemmodellering, Universitetet i Oslo