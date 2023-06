Det må respekteres at ikke alle tenåringer er komfortable med fysisk nærkontakt

Vi skal være forsiktige med å forhåndsdømme, understreker Attia Mirza Mehmood.

Det trenger ikke handle om religion.

Vi skal være forsiktige med å forhåndsdømme i hendelser som legges ut på sosiale medier, og hvor enkeltpersoner henges ut. Særlig der det er barn og ungdom involvert. Men det er lov å diskutere og lære av det som åpenbart kan forbedres.

Det er mye bra som skjer i Oslo-skolen. Det jobbes med inkludering og samhold. De ansatte forholder seg til et felles verdigrunnlag og følger opplæringsloven.

Det er et samfunnsansvar som er pålagt skolelederens mandat. Men forståelsen av grunnleggende felles verdier hos elevene er et hjem-skole-samarbeid.

Jeg er mamma til en avgangselev i grunnskolen, FAU-leder og rådgiver i mangfoldskompetanse. Etter å ha sett reaksjonene på videoklippet fra en grunnskoleavslutning ønsker jeg å dele noen tanker.

Sterk konfrontasjon

Situasjonsbildet det korte klippet viser, har rystet flere. Det at rektor under vitnemålsutdelingen fysisk forsøker å holde igjen en elev for å håndhilse, setter eleven i en ubehagelig situasjon foran publikum.

Den etterfølgende reprimanden fra skolelederen er en sterk konfrontasjon. Ordvalg som «i Norge gjør vi det slik ...» med henvisning til håndhilsning er å rette anklagen mot en hel elev- og foreldregruppe, der de aller fleste oppfører seg alminnelig.

Skolelederen har beklaget hendelsen. Hun har erkjent at situasjonen kunne vært håndtert annerledes. Hun understreker at vitnemålsutdelinger skal være en hyggelig seanse.

Ungdomssjargong

Den påståtte ungdomsoppførselen med å egle hverandre opp med tilrop har fått en oppmerksomhet som kunne vært unngått.

Det som er berettiget, er et kritisk blikk på den pedagogiske tilnærmingen. Er hjem-skolesamarbeidet godt, kan bekymringer tas opp i utviklingssamtaler.

Det er ikke et nytt fenomen at tenåringer eksperimenterer med ord som kan provosere. Det er spennende å utforske grenser, noe som er naturlig i den alderen.

Som ungdomsmamma kan jeg bekrefte at ungdomsspråket har mange sjargonger, og det er stadig ord og uttrykk man hører og retter på.

Ordet «haram» (forbudt på arabisk) er påstått brukt som tilrop under vitnemålsutdelingen. Dette er ord som ungdom slenger ut i ulike sammenhenger.

Det betyr ikke at foreldre er fraskrevet ansvaret for å lære barna om ord, uttrykk og språkets makt. Derimot har voksne et ansvar som rollemodeller for hvordan de uttrykker seg i forsamlinger, og hvordan de bruker sin makt i kommentarfelter – særlig når det er barn og unges oppførsel som debatteres.

Pensum i den norske skolen inneholder blant annet punkter om verdier og kjønnsroller. Barn og unge lærer tidlig om grensesetting. Da må det respekteres at ikke alle tenåringer er komfortable med fysisk nærkontakt. Alt trenger ikke å være kulturelt eller religiøst betinget til enhver tid der mangfold er inne i bildet.

Kan bidra til utenforskap

Verdikollisjoner vil kunne oppstå i skolen, men da må de håndteres bedre pedagogisk. Det trengs å jobbe med inkludering opp mot elever og foresatte, og de ansatte ved skolen trenger god mangfoldskompetanse.

Dette dreier seg om norske ungdommer på 15–16 år som på vitnemålsutdelingen takket respektabelt på sin måte. Å tillegge ungdommene kvinnefiendtlige hensikter og starte en integrerings- og religionsdebatt kan bidra til utenforskap. Tenåringer skal ikke henges ut som kulturelle eller religiøse avvik.

Jobber man med ungdom, bør man ta avveininger om hvorvidt det er nødvendig å gi oppmerksomhet der og da, eller om det er bedre å håndtere det pedagogisk i ettertid med tenåringen(e) det gjelder, og foreldrene.

Det å takke ved håndhilsning, legge hånden på hjertet eller neie/bukke er ikke pålagte hilsemåter i skolen, men regnes som formell høflighet.

Et eksempel til etterfølgelse fra Oslo-skolen er utdrag fra lærernes og rektors taler på vitnemålsutdelingen ved Fyrstikkalleen ungdomsskole. De ga elevene, meg og andre foreldre en minneverdig avslutning: «Vårt mandat er å gjøre dere til delaktige, engasjerte samfunnsborgere. Det er dere som er fremtiden! Dere har begeistret oss, utfordret oss og bekymret oss ... aller mest gjort oss stolte og gitt oss glede. Noen ganger kan valgene man tar, være feil, men da kan man velge på nytt ... De som tør å dumme seg ut, feile og løfte seg opp igjen, de får et mye rikere liv.»