Kritisk innsikt i norsk fredsinnsats

29.06.2023 23:00

Memoarbøker om norske diplomaters fredsarbeid vokser i popularitet, og det blir stadig viktigere å forholde seg kritisk til disse fortellingene. Ada Nissen, Sunniva Engh og Hilde Henriksen Waage (Aftenposten, 22. juni) fortjener takk for å ha startet denne debatten.

De tre forskerne advarer mot å overse visse aspekter som kan være fraværende i slike memoarbøker. Forleggeren til en av de nyeste bøkene i denne sjangeren, Cathrine Sandnes, argumenterer i Aftenposten 26. juni godt for at akkurat denne boken er belagt med kilder, og at forfatteren har vært flink til å sjekke sin egen erindring av begivenhetene mot andre kilder.

Dette kan selvsagt være bra. Men forskerne har et viktig poeng: Når diplomatene blir forfattere, trenger vi andre kritiske vurderinger laget av folk som ikke var i begivenhetenes sentrum. Det er bare slik vi kan få en god vurdering av hva som egentlig skjedde.

De fremhever evaluering av Norges støtte til fredsprosessen på Sri Lanka, utarbeidet av Norads avdeling for evaluering, som et eksempel på en slik kritisk vurdering. Et nyere eksempel er 2018-evalueringen av Norges fredsinnsats i Colombia frem til 2016-fredsavtalen mellom Farc-geriljaen og regjeringen.

Vi som arbeider i Norads avdeling for evaluering, er glade for at våre arbeider trekkes frem som kilder som kan skape en bredere, mer troverdig og kanskje mer realistisk forståelse av Norges arbeid med ulike fredsinitiativer.

Det skjer blant annet fordi en av gruppene eller hovedpersonene ikke fører pennen. Ulike grupper kommer til orde.

Det betyr også at nyansene blir tydelige. Norge fikk i evalueringen mye skryt for sitt engasjement i fredsprosessen i Colombia. Men evalueringen trakk også frem svakheter, spesielt rundt folkeavstemningen om fredsavtalen.

Evalueringer av offentlig politikk er offentlige dokumenter og kan ofte gi et mer dekkende bilde av det som faktisk skjedde, enn memoarbøker. Men det er vanskelig å konkurrere mot oppmerksomheten og salgstallene til memoarbøkene. Derfor er andre kilder viktige.

Helge Østtveiten, direktør, Javier Fabra-Mata, seniorrådgiver,

avdeling for evaluering, Norad