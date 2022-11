Jo, mange forsker på religion og politikk!

«Akademikeres manglende interesse for religionenes innflytelse på internasjonal samfunnsutvikling er påfallende», skriver teologen Trond Bakkevig 26. oktober.

Bakkevigs utspill er underlig. Religion og politikk er et stort, levende forskningsfelt. I Norge har akademikere beskjeftiget seg med temaer som de han nevner, i flere tiår, spesielt på religionsvitenskap og områdefagene. Bare fra vårt eget institutt kommer flere publikasjoner enn vi rekker å lese. Religion og politikk dukker opp i flere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Lesere som ønsker forskningsbasert kunnskap om religion og politikk, og ikke kan studere emner som «religion and politics» hos oss, anbefales Google Scholar. (Et enkelt søk for eksempel på «Trump + Evangelicals» eller «Putin + Orthodox Church» gir godt over 20.000 treff hver.)

Skulle Bakkevig ha lyst til å få bedre kjennskap til UiOs omfattende forskning på feltet, er han hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Cecilie Endresen, førsteamanuensis, Kathinka Frøystad, professor, Dirk Johannsen, professor, Arild Engelsen Ruud, professor, Anne Stensvold, professor, Alp Eren Topal, postdoktor, Hanne Trangerud, stipendiat, Ragnhild Zorgati, førsteamanuensis

v/Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo, tilknyttet forskningsnettverket Religion and Politics (RelPol), Institutt for kulturstudier og orientalske språk