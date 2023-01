Hvem kontrollerer parkeringskontrollørene?

23.01.2023 07:00

(Illustrasjonsfoto)

Burde ikke Parkeringsklagenemnda ha denne oppgaven?

Det er greit nok at selskapene kontrollerer at vi parkerer riktig, men nå er det på tide at noen kontrollerer selskapene som ilegger kontrollsanksjoner og behandler klager. Hvem vurderer om EasyPark bryter markedsføringsloven, parkeringsforskriften og avtaleloven?

På nettsiden til EasyPark kan du lese: «EasyPark-appen vil tillate deg å få full kontroll over parkeringene dine og spare deg for tid som kan brukes på det som faktisk betyr noe. Start parkeringen praktisk mens du sitter i bilen din, ikke behov for parkeringsautomat!»

Så enkelt er det ikke. En systemfeil hos EasyPark førte til at min betaling i Bøkkerveien gikk til Oslo kommune i stedet for OnePark der jeg sto. Norkontroll fant da ikke elektronisk registrert billett og ila meg bot. Først etter en lang e-postutveksling med EasyPark innrømmet selskapet at dette skyldes en systemfeil.

Selskapet benekter at de har ansvar, og hevder at jeg ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet når jeg ikke har gått til automaten for å kontrollere at parkeringen er registrert på riktig sone. Markedsføringen av appen er derfor i strid med markedsføringsloven.

EasyPark opplyser at betaling ofte skjer til feil sone. Hvis så mange gjør feil, må det være noe galt med utformingen av appen. Parkeringsforskriften stiller krav til universell utforming. Appen oppfyller ikke dette kravet.

Ved å bruke appen betaler du 15 prosent i tillegg til taksten. Du har dermed inngått en avtale med selskapet. EasyPark er næringsdrivende og har ifølge avtaleloven et større ansvar enn forbrukeren. Ansvaret er skjerpet når EasyPark unnlater å rette en feil som selskapet har vært klar over i lang tid.

Hvem skal kontrollere om det er feil i betalingssystemene, eller om utformingen av appen er så dårlig at mange betaler til feil sone? Burde ikke Parkeringsklagenemnda ha denne oppgaven?

Ole Melteig, Ulefoss