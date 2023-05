Strukturell diskriminering ødelegger for god rusbehandling

Vi oppfordrer regjeringen til å sørge for at alle kommuner gir pasienter med ruslidelser og psykiske lidelser fritak for egenandeler fra 1. januar hvert år, skriver innleggsforfatterne. Bildet: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i mai i år.