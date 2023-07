Innvandringsstopp er en avsporing

Dette bildet er tatt av gresk kystvakt onsdag 14. juni. Kort tid etter kantret den gamle fiskebåten og gikk ned i Middelhavet. Flere hundre mennesker mistet livet. Vis mer

Glem Unge Høyre-lederens utspill. Arbeiderpartiet og Høyre bør heller ta et oppgjør med Europas umenneskelige flyktningpolitikk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I juni sank et skip med 750 mennesker i Middelhavet. Bare 104 ble reddet. Det er ikke første gang hundrevis av flyktninger drukner utenfor våre grenser. Denne gangen skrev i hvert fall norske medier om forlisene.

Middelhavet er blitt en massegrav. Dette er utslag av villet politikk. I flere tiår har norsk og europeisk flyktningpolitikk gått ut på å gjøre det så farlig og vanskelig som mulig å søke asyl.

Vi lar mennesker på flukt dø – for å skremme andre fra å flykte. De som overlever, interneres i årevis under umenneskelige forhold i flyktningleirer i Sør-Europa. Mange har opplevd tortur, massevoldtekt, slaveri og menneskehandel på veien. I vår kom en(da) en granskningsrapport fra FN som mener at migranter i Libya er utsatt for forbrytelser mot menneskeheten.

Vil ikke spise egen fisk

Asylretten er betydelig svekket. Brudd på menneskerettighetene skjer daglig og systematisk gjennom bevisst europeisk politikk og tiltak som betales med norske og europeiske skattepenger.

Resultatet er at tusenvis av barn, kvinner og menn drukner ved Europas grenser hvert år. Mørketallene er trolig store, og noen rapporter hevder at ferden gjennom ørkenen er enda mer dødelig.

I boken «Budbringeren fra Helvete» forteller forfatter Kristina Quintano om fiskere i Hellas, Italia og Malta som ikke lenger vil spise egen fisk. For hva spiser fiskene egentlig? I perioder får fiskerne daglig oppsvulmede kroppsdeler i garnene sine.

Middelhavet er blitt en massegrav. Dette er utslag av villet politikk.

Bare de heldigste og sterkeste overlever. I Quintanos bok forteller flyktninger om menneskesmuglere som tvinger dem om bord i dårlige båter og skyter dem som nekter. Tre palestinske ungdommer fortalte om smuglere som skjøt hull i skroget på båten deres da kapteinen ikke ville snu og dra tilbake til Libya. Det verste, sa guttene, var at smuglerne lo mens hundrevis av mennesker druknet.

En villet politikk

Dette er resultatet av en felles europeisk politikk som Norge er en del av. Norske regjeringer, både under borgerlig og rødgrønt styre, har arbeidet med EU for å undergrave retten til å søke asyl.

Norge bidrar inn i Europas yttergrensefond som betaler libysk kystvakt for å taue flyktningbåter tilbake til Libya før de når internasjonalt farvann. EU betaler også land flyktningene reiser gjennom, for å stenge de vanligste fluktrutene. Slik har de flyttet Europas yttergrenser langt inn i Afrika og tvunget flyktningene inn på stadig farligere veier gjennom ørkenen.

Vil vi la barna våre vokse opp i en verden som blir mindre og mindre medmenneskelig?

Synes vi dette er greit? Vil vi la barna våre vokse opp i en verden som blir mindre og mindre medmenneskelig? Der verdens mest sårbare behandles som annenrangs mennesker uten de samme grunnleggende rettighetene som oss?

Allerede uholdbart

Forslaget til Unge Høyre-leder Ola Svenneby om innvandringsstopp fremstår kunnskapsløst. Heldigvis er dette utspillet ganske unisont blitt slått ned av det politiske Norge. Foruten Sylvi Listhaug, som har grepet muligheten til å forsøke å presse debatten enda lenger i Fremskrittspartiets retning.

Dessverre holder det ikke å avvise Svennebys eller Listhaugs retorikk. Status quo er allerede uholdbart.

Istedenfor å gi penger til land i Afrika som klarer å gjøre det vanskeligere å flykte, bør vi gi mye mer i bistand og humanitær hjelp enn i dag. Da kan vi faktisk hjelpe flere der de er, og forhindre oppblomstring av voldelig ekstremisme. Arbeiderpartiets svar så langt har vært å kutte i bistand til land i Sør. Høyres politikk er ikke det spor bedre.

Fremfor å la traumatiserte mennesker på flukt fra krig og forfølgelse råtne i overfylte teltleirer i Sør-Europa bør regjeringen arbeide for forpliktende mekanismer i EU som sørger for rettferdig og rask fordeling av flyktninger, slik at Sør-Europa ikke sitter igjen med alt ansvaret.

En skam

Målet bør ikke være en streng og urettferdig asylpolitikk, men en medmenneskelig asylpolitikk som ivaretar traumatiserte mennesker på flukt, og som gir alle en rettferdig behandling av sin asylsøknad.

Europas behandling av mennesker på flukt i dag er en skam. Å hjelpe er ikke naiv altruisme, det er pragmatisme. Ved å samarbeide om en rettferdig flyktningpolitikk bidrar vi til at samfunnet ikke blir mindre medmenneskelig etter hvert som verden blir mer urolig.

Jeg tror vi vil ha det bedre med oss selv dersom vi behandler andre slik vi selv håper å bli behandlet. Om krisen en dag skulle ramme oss, vil vi alle forstå verdien av det.