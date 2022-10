Vi kan rett og slett aldri stole på Russland

Bjørn Aksel Sund Forsker, oberstløytnant (p), Institutt for Forsvarsstudier

Med mobiliseringen har Putin spilt ut sine kort og tapt, skriver innleggsforfatteren.

Krigen er Putins verk, og hans tid er snart omme. Så hvordan skal vi forholde oss til et post-putinsk Russland?

Russlands president Vladimir Putins desperate mobiliseringsordre fikk selv lojale støttespillere til å gå fra konseptene, siden de vet at dette kan bli hans endelikt. Putins TV-tale var lite overbevisende, for nå brøt han kontrakten med sitt folk.

Nå vil krigen ramme russere høyere opp i det russiske folkehierarkiet enn de ikke-etnisk russiske fattigguttene han hittil har sendt i døden. Med denne mobiliseringen har Putin spilt ut sine kort og tapt.

Taktiske atomvåpen gjenstår, men heller ikke disse kan gi noen seier. De vil samtidig innebære at både Putin og flere i ledelsen er suicidale. Intet tyder foreløpig på det.

Tvert imot ulmer det i Kreml.

Denne krigen er Putins verk, og hans tid er snart omme. Russland kan ikke vinne denne krigen. De klarer ikke å sette opp styrker som kan nedkjempe Ukraina. Utmattede russere vil fortsatt ha valget mellom å overgi seg eller dø langs den stadig vikende fronten.

Hvor lang tid tar det før Russland innser at de har tapt, og hva gjør de da?

Hvordan skal vi forholde oss?

Vi går nå inn i en fase med få empiriske paralleller å støtte oss på. Når allianser eller stormakter i nyere tid har tapt en krig eller konflikt med så store globale implikasjoner som dette, har tapet gjerne vært totalt.

Aksemaktene ble totalt knust i 1945. Sovjetunionen ble sakte brakt i kne frem til den endelige kollapsen i 1991 og vil aldri gjenoppstå.

Russland har nå klart å samle den frie verden i en felles og unison motstand mot landets aggressive imperialisme og vil derfor tape.

Så hvordan skal vi forholde oss til et post-putinsk Russland i den ventende våpenhvilen?

Det fundamentalt russiske vil ligge fast, som deres felles, nedarvede referanser, tenking og mentalitet. Rett nok finnes et sjikt av vestvendte og velutdannede i Moskva og St. Petersburg som ønsker et annet liv, men disse tar sikkerhetstjenestene seg av. De forblir uten makt. Mange flykter.

Den jevne russer har intet positivt forhold til begrepet «demokrati» og kjenner bare en eksistens med en sterk leder med et brutalt maktapparat som kan gi dem en innbilt, men opplevd trygghet som de kan underkaste seg.

Løgn og militærbedrag

En russisk avtale er aldri verdt papiret den er skrevet på. Ved sitt folkerettsstridige angrep på Ukraina brøt Russland en rekke avtaler og garantier siden det ikke lenger tjente Russlands sak å holde løfter.

Løgn er et effektivt redskap i tradisjonell russisk maktutøvelse og anerkjent av Russland som sådan. Vi må derfor vente massiv russisk «maskirovka arrow-outward-link », eller militærbedrag på norsk.

Vi kan rett og slett aldri stole på Russland.

Russlands statsøkonomi, industri og næringsliv svekkes stadig sterkere av sanksjonene. Det bidrar til en gryende opposisjon mot en begynnende svekket Putin.

Hans etterfølger kommer til å bli nødt til å be Vesten heve sanksjonene. Vi kan vente å bli forespeilet en tilstand hvor vi «må leve med å være uenige, men likevel ha et samkvem» (les: handel).

Selvsagt besnærende, og muligens appellerende for noen, men et livsfarlig minefelt for vår alles fremtid. For hva vil Russland kreve, hva vil de true med og hva vil de på klassisk russisk vis «love» oss?

Russiske benektelser, krav og trusler

Russland vil fortsette å rasle med atomsablene. De vil kreve at Vesten glemmer alle tanker på at landet skal erkjenne noen form for skyld eller ansvar for denne krigen.

Fremfor alt vil de nekte å betale krigsskadeerstatninger, og de vil aldri anse en internasjonal krigsforbrytelsesdomstol som legitim.

Kidnappinger av ukrainere, barn inkludert, og deporteringer av disse har ifølge Russland aldri skjedd, så ukrainere som savner noen, vil ikke ha noe håp om gjenforening.

Russlands beslaglagte krigskasse vil de kreve tilbakeført. Listen over russiske benektelser, krav og trusler vil bli lang. Like fullt vil de kreve sanksjonsopphevelser og gjenopptatt handel, og alt dette mot nye løfter om fred og fordragelighet.

Det blir en neste gang

Hva dette i så fall vil lede til?

Russland vil lære av feilene fra Ukraina og bruke handelsinntektene til å trene opp og utruste nye militære styrker med bedre materiell. De vil utdanne nye generasjoner offiserer, denne gangen muligens mer kompetente. Krigskassen vil fylles til randen. Alt dette for at Russland skal klare å nå sine imperialistiske ambisjoner neste gang.

For det blir en neste gang så lenge Russland er Russland, og så lenge vi gir Russland muligheten til å bekjempe oss.

Vil vi virkelig gjøre det?