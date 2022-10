Kunnskapsministeren står i veien for fremtidens idrettshelter

Alv Øystese Rektor, Telemark Toppidrett Gymnas

Øyvind Langørgen Administrerende direktør, Norges Toppidrettsgymnas

Vilhelm Lae Rektor, Wang Toppidrett

Toppidrettsskolene har en viktig rolle i norsk samfunn. Noe vi mistenker at kunnskapsminister Tonje Brenna (bildet) glemmer, skriver innleggsforfatterne.

Vi er bakkemannskapet som utvikler dem som tør å drømme stort innen sin idrett. Det er trist at vi har en kunnskapsminister som står i veien for det.

Opp tidlig om morgenen. Vått og kaldt. Likevel står våre elever hver dag på for å levere litt bedre enn gårsdagen. Det er det som må til for å bli best i verden. Vi som er trenere og lærere, kan bare være med på å støtte, trøste og heie.

I årets budsjett kan vi lese at Kunnskapsdepartementet frem mot statsbudsjettet for 2024 skal vurdere tilskuddet arrow-outward-link til toppidrett. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener at om Norge ikke gjør noe, får vi svenske tilstander i landet vårt. Et frislipp av private skoler.

Vi er bekymret for at hun ikke ser viktigheten av skoler som gir elever høy kvalitet i utdanning samtidig som elevene utvikler talentet sitt.

Her er fire grunner til at Brenna tar feil om oss:

1. Toppidrettsskolene er ideelle selskaper som driver på ideelt grunnlag

I motsetning til privatskolene i Sverige er vi offentlig finansiert gjennom statsstøtte (85 prosent) og skolepenger (inntil 15 prosent) fra elevene.

Alle pengene går tilbake til skolen og elevene. Loven forbyr oss å ta ut utbytte. Slik har det også alltid vært.

2. Toppidrettsskolene er noe mer enn idrettslinjen

Toppidrettsgymnasene har helt andre og vesentlig strengere lovpålagte krav til innhold. Olympiatoppen får midler av Kulturdepartementet til å føre kontroll ved toppidrettsgymnasene.

Vi har fast ansatte trenere med spisskompetanse innen sin idrett. Trenere som følger opp utøverne på daglige treningsøkter, konkurranser og samlinger. På skolene samarbeider lærere og trenere for å sikre elevene en helhetlig oppfølging slik at de får ut sitt potensial.

3. Elevene slipper å reise langt for å utvikle seg

De kan leve og bo hjemme samtidig som de utvikler sitt talent. I tillegg er det slik at våre trenere også trener utøvere i klubben i nærområdet. Det fører til at vi ikke får en sentrering av topplag i de store byene, men at vi tvert imot kan bygge opp gode lag der folk bor.

For de elevene som må flytte for å finne et godt miljø for sin idrett, legger vi godt til rette for hybeloppfølging. Våre ansatte har det som en del av sin arbeidsinstruks å følge opp de elevene som bor på hybel, for å sørge for at de har det bra også utenfor prestasjonsarenaen.

4. Sosialt fellesskap styrker elevens psykiske helse

Vi skaper et sosialt miljø for elevene der de kan få støtte av hverandre for å følge drømmene sine også når det koster. Når de beste utøverne innen sin idrett samles på et sted regionalt, skaper vi god prestasjonskultur.

Det er også verdt å merke seg at hos oss fullfører nesten samtlige av elevene skolegangen.

Vi trenger gode forutsetninger

Toppidrettsskolene har en viktig rolle i norsk samfunn. Noe vi mistenker at Brenna glemmer i sin iver etter å svartmale oss som tilbyr et privat supplement til offentlig skole.

Vi trenger gode forutsetninger for å utdanne Norges fremtidige idrettshelter. Vi håper Brenna vil hjelpe oss med det.