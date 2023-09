«Skjedekrans» er et presist ord

Publisert: 04.09.2023 04:00

Nei, professor Kristian Gundersen: Bruken av «skjedekrans» kan ikke sammenlignes med Orwells «1984», hvor «nytale» brukes til tankekontroll.

«Skjedekrans» gir ikke «uklarhet med hensikt, forskjønner» eller snur «betydningen til det motsatte.» Det er et presist ord som beskriver kroppsdelen som den er: en tøyelig, oftest ringformet struktur i alle kvinners skjede, uavhengig av seksuell erfaring.

«Jomfruhinne» antyder derimot at kvinner som ikke har hatt sex, er utstyrt med en hinne som forsegler skjeden. Vi ønsker ikke å «forby» eller «utrydde» ordet, vi ønsker et språk som beskriver kroppen som den er – gjengs vitenskapelig praksis. Gundersen sporer av når han henger seg opp i slagordet «jomfruhinnen finnes ikke». Strukturen finnes, men ordet er klart for skraphaugen.

Bruken av jomfruhinne gir kredibilitet til skadelige myter om at kvinner kan «jomfrusjekkes». Vi skal kjempe for kvinners frihet, men det er merkelig å samtidig tviholde på et ord som motsier både virkeligheten og alt vi står for.

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, leger og forfattere