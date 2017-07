Møkkaholdninger må ut. Seksualisering må ut. Og gubbestyret - det trenger en utskiftning | Martine Halvorsen

I dag starter EM for det norske kvinnelandslaget. Visste du det?

En av mine tidligere lagvenninner debuterte for landslaget tidligere i uken, og hun er født i 1999. Visste du det?

EM blir arrangert i Nederland. Visste du det?

Hadde det vært det norske herrelandslaget, hadde de fleste visst svaret på disse spørsmålene. Noe sier meg at det er på tide med enda en revolusjon i norsk kvinnefotball.

Det norske kvinnelandslaget har siden tidenes morgen prestert langt bedre enn gutta, så hvorfor er det slik at damene fortsatt blir nedprioritert på treningsfeltet, får de dårligste treningstidene og ennå ikke kan leve av spille fotball?

Jentene legger nemlig ikke ned færre treningstimer enn gutta, de presterer bedre og de satser like hardt.

Jeg kvier meg for å kalle det kvinnefotball

Aftenposten publiserte fredag en artikkel om satsingen rundt kvinnefotballen. Det er synd at det viser seg at topplag som Brann og Rosenborg, som for øvrig har et årsbudsjett på hele 161 millioner, ikke vurderer å ha et tilbud for jenter.

Resten av verden satser på kvinnefotballen, mens Norge henger etter, som i mye annet.

Jeg vet ikke om det kommer av dårlige holdninger, eller at vi rett og slett ikke klarer å se potensialet og kvaliteten på det de norske kvinnene faktisk presterer.

Innerst inne kvier jeg meg egentlig for å kalle det kvinnefotball, for fotball er fotball, uansett hva du heter og hvordan du ser ut.

Men verden har stemplet fotball utøvet av kvinner som noe annet enn hva mennene driver med, og media lager saker om sminke og fotballspillere. De lager saker om hva damene har på seg på samlinger og feiringer.

Helt ærlig vet jeg ikke om det er fordi mennene sjeldent feirer seire og prestasjoner, da forrige medalje er fra OL i 1936, men jeg har til gode å høre hvor dressen til Ørjan Nyland er fra.

Norge er avhengig av moderne klubber for å avle nye talenter, og det er dermed et krav om at det er lag både for jentene og for gutta. Jeg er fullstendig klar over at mange er svært kritiske til kvinnefotball, men dette er holdninger som hører steinalderen til.

Vi heier på håndballjentene og på Marit Bjørgen, så jeg ser ingen grunn til at vi ikke kan heie på jentene i denne mannsdominerte idretten også.

Det handler nemlig ikke bare om landslag, men om at det kommer unge jenter som også må få tilbud om å begynne å spille fotball, på lik linje med gutta i klassen. Jenter behøver ikke tilrettelegging for å spille fotball, de behøver tillit og muligheter, og de fortjener like muligheter som gutta – uansett alder.

Gubbestyret trenger en utskiftning

Den økonomiske satsingen rundt den norske kvinnefotballen er minimal, likevel presterer de. Det er tøft, for de fleste klubber bygger økonomien sin rundt herrelagene, noe som automatisk setter kvinnefotballen til side.

Middelaldrende holdninger er skremmende og problematisk. Holdninger som at damer hører hjemme på kjøkkenet, at damene må opp på nivået til gutta for at det skal bli interessant, og at det eneste som er gøy med kvinnefotball er å se pupper og lår, er ikke annet enn håpløse.

Likestillingen får ta plass på alle andre arenaer i samfunnet, men i enkelte grener innenfor idrett har man fortsatt en svært lang vei å gå.

Møkkaholdninger og seksualisering må være på vei ut, og gubbestyret ser ut til å trenge en utskiftning.

Det norske kvinnelandslaget presterer gang på gang, så jeg vil tørre å påstå at det er media som har en oppgave om å vekke interesse for et av de ypperste lagene vi i Norge har. De fortjener oppdateringer på kampene sine og artikler om hvor bra de er, og hvor godt de presterer.

I dag starter EM, og jeg gleder meg til å følge gamle lagvenninner, talenter og store idrettsutøvere. Jeg håper flere av landets aviser gjør det samme.

Heia Norge! Ekte mannfolk ser kvinnefotball.

