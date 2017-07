I Aftenposten (7. juli) fortsetter Mina Gerhardsen i ACTIS å spre myter om narkotikapolitikken. I innlegget har Gerhardsen tre sentrale påstander:

At norsk cannabisbruk er lav på grunn av forbud. At alle er enige om at hjelp er viktigere enn straff. At legalisering ikke løser noen ting.

Påstandene er særs tvilsomme

For det første har vi nå mye forskning som dokumenterer at det er vanskelig å finne sammenheng mellom strafferegime og forbruk. Et veldokumentert eksempel er effekten av avkriminalisering av narkotika i Portugal på begynnelsen av 2000-tallet, da bruken av ulovlige rusmidler i alle aldersgrupper falt.

Gerhardsen skriver at legaliseringen av cannabis i Colorado førte til økt bruk blant ungdom, inkludert 12-17-åringer. Den første store studien etter at Colorado liberaliserte, viser det stikk motsatte – nemlig en kraftig nedgang i ungdomsbruken av cannabis, fra 21 prosent i 2013/2014 til 18 prosent i 2015/2016.

Videre hevder Gerhardsen at «alle er enig om (at) hjelp er viktigere enn straff». Men faktum er at vi har en svært streng narkotikalovgivning, der man risikerer strengere straff for brudd på narkotikalovgivningen enn for voldtekt og drap. Det ACTIS tar til orde for, er misbruk av tvangsmakt.

Hjelpetilbud fremfor forbud

Så til spørsmålet om fordelene ved legalisering. Det er i dag en økende konsensus om at «krigen mot narkotika» er mislykket. Ressursbruken har vært hinsides, tusenvis av milliarder er brukt på drakoniske virkemidler uten at det har begrenset forbruket. Derimot har politikken ført til millioner av drepte og fengslede.

Legalisering vil ikke løse alle problemer, men det vil bøte på de verste bivirkningene av krigen mot narkotika. Eksempelvis kan man oppnå milliarder av kroner til staten i form av skatteinntekter fremfor at de brukes på organisert kriminalitet. Dersom man samtidig overfører ressurser fra politiet til helsevesenet, vil legalisering bidra til å hjelpe betydelig flere enn det er mulig å hjelpe under et forbudsregime.

