I november skjer det. Jeg skal bli pappa for første gang. Følelsene er mange.

Vil jeg klare holde henne riktig? Vil jeg merke at hun har feber? At livet endrer seg, er det ingen tvil om.

Nattesøvnen vil visstnok kortes ned. Mest de første månedene, før det kommer en ny runde om 14 år. En person som alltid vil kreve oppmerksomheten, helt fra dag én.

Men det er bra. Det er mitt barn som legger beslag på tiden. Min jente som jeg allerede er så glad i.

Jeg er heldig. Jeg har en kone som forbereder den neste fasen i livene våre på en imponerende måte.

Jeg har foreldre som står klare til å hjelpe. Jeg jobber i finansbransjen, men arbeidsgiver gjør alt for å legge til rette for min pappaperm.

Min nærmeste leder er en likestillingsforkjemper og oppmuntrer til at jeg tar så mye ansvar for barnet som mulig. Ikke minst bor jeg i et land der likestillingen har kommet langt og velferdsgodene ment å favne alle.

I dag kom skuffelsen som et slag i ansiktet. NAV sier nei.

Mor fyller ikke begge krav

Kona, som kommer fra Hongkong, har sin egen lille nyoppstartede bedrift. Kulturforskjeller og språk gjorde det vanskelig å få relevant jobb, særlig med oljeprisfallet som tynget norsk økonomi.

Men hun ga ikke opp og begynte for seg selv. Det er mye jobb, men lite inntekter, slik det ofte er for nyoppstartede.

For far, altså meg, er dette en utfordring. Greia er at jeg ikke har rett til pappaperm hvis mor har tjent for lite og hvis hun ikke er i jobb mens jeg har perm.

Kona oppfyller krav én, men kan ikke bevise at hun oppfyller krav to. Derfor får ikke jeg retten til å være sammen med min lille, på tross av at jeg oppfyller krav til inntekt og arbeid.

En mulig forklaring på hvorfor det er slik, er at myndighetene antar at fedre er late. Hvis mor er hjemme når far har pappaperm, vil faren, i stedet for å ta seg av barnet, kun drive dank.

Undergraver likestillingen

Vi fedre er ikke slik. Vi vil skifte bleier fordi det knytter bånd. Vi vil gå på kafé med andre småbarnsfedre for å snakke om den beste bæreselen.

Vi vil være den som nervøst tar barnet til legen når feberen inntreffer første gangen. Vi vil være til stede.

En annen forklaring er at politikerne vegrer seg fordi det vil koste. Ifølge tall fra SSB giftet 4035 menn seg med utenlandske kvinner i fjor.

Av disse er noen over det vi kaller fertil alder, men la oss for enkelhets skyld anta at alle velger å få barn og at ingen av kvinnene er i jobb.

NAVs utbetalinger stopper på 6G som over en tolvukersperiode gir drøye 140 000. I sum gir det en kostnad på 560 millioner kroner eller ½ prosent av utgiftene i offentlig sektor.

Men dette er et maksbeløp. Noen av mennene tjener mindre, og noen av kvinnene vil ikke få barn.

Uansett: At det koster, rokker ikke ved det faktum at dagens system er urettferdig, og at menn undergraves så til de grader i likestillingen på dette området.

Denne kvelden har vært tung. Men jeg skal se fremover. Hver eneste feriedag jeg har, skal brukes på henne.

Ikke fordi jeg må, men fordi jeg tror på et samfunn der far aktivt tar ansvar for barna sine, helt fra dag én.

