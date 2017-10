Her er seks tiltak for å få flere kvinner opp og frem i advokatbransjen | Advokatforeningens kvinneutvalg

Kvinneandelen blant partnere i advokatfirmaer er fremdeles oppsiktsvekkende lav. Juristforbundets president Curt A. Lier oppfordrer til aksjon i Aftenposten 26. september 2017.

Vi i Advokatforeningens kvinneutvalg er helt enige. Vi må slutte å snakke og slutte å analysere. Vi må handle.

De gode nyhetene er at handling nå har presset seg frem. Vi observerer et klart skifte i oppfatningen blant våre klienter, potensielle klienter, ansatte og attraktive kandidater:

Det teller for dem at advokatforbindelsen kan vise til konkrete planer, mål og handlinger, som viser at de tar utfordringen på alvor.

Krav til samfunnsansvar og fokus på deling, teamarbeid og rekruttering, samt nytenkning og bærekraftige strukturer som fremtidens suksessfaktorer, spiller inn. Her har begrensinger på grunn av alder, kjønn, etnisitet eller legning ikke relevans.

Fremtidens advokat

Vi er inne i en tid med store omveltninger. Den dokument- og timeproduserende advokatrollen er på vei ut. Dette arbeidet kan lett digitaliseres bort.

Fremtidens advokat er kreativ, teamorientert, har gründeregenskaper, utvikler produkter og arbeider med etiske problemstillinger som AI (kunstig intelligens) ikke kan håndtere. Den rollen krever innsats fra gode hoder, med variert bakgrunn og innstilling.

Et partnerskap med 95 prosent menn mellom 40 og 60 år kan ses som «beviset» på at man ikke ser mulighetene — det vil si ikke er åpen og nytenkende.

Klientene spør: Når du ikke er nytenkende i din egen struktur, hvordan kan du da være nytenkende for oss?

Attraktive kandidater spør: Hvorfor skal jeg kaste bort talentet mitt på noen som ikke vet å forvalte det?

Smarte forfremmelser

Store klienter vil bruke innkjøpsmakt. Noen har begynt. Flere vil følge. Det blir dårlig stil ikke å stille krav til leverandørene. Generasjonsskifter finner sted i bedrifter og familieforetak.

Ny leder (og premissleverandør for advokatvalg) er stadig oftere en kvinne, eller en mann som følger med i tiden.

Det vi trenger er et mål og en plan, dernest må det handles i tråd med denne. Mye godt arbeid er i gang. De store advokatfirmaene har fokus på dette. Det gjør de ikke for å være greie, men fordi de mener det er kommersielt smart.

Wiersholm forfremmet nylig 10 unge advokater til faste advokater og senioradvokater. 9 av dem var jenter. Velkommen til fremtiden.

Seks tiltak for god utvikling

Vi i Advokatforeningens kvinneutvalg vil gjerne bidra til å fremme den gode utviklingen. Vi foreslår at hvert firma tar avspark med en workshop, hvor mulige tiltak kan være som følger:

Tydelig lederskap. Sett mål om kjønnsbalanse og kommuniser det. Mål partnerne på talentutvikling fra begge kjønn. Bias training. Hver partner må se på seg selv som en representant for lederskapet – pass på hva du sier i formelle og uformelle settinger. Kommuniser krav til å bli partnerkandidat. Avklar myter. Jo før jo bedre. Tema på medarbeidersamtale? Opptre som en leder. Gi rom for å planlegge egen arbeidshverdag. Fokus på organisering, prosjektledelse og teamarbeid. Premiere gode teamledere. Opplæring. Alle har behov for tilrettelagt oppfølging, men er det noen generelle grep som bør gjøres for kvinner? Permisjon. Ta konkrete grep rundt oppfølging og involvering både under og etter endt permisjon. Legg til rette for jevnere fordeling av foreldrepermisjonen - også ut over den såkalte «fedrekvoten».

Lykke til. Vi er sikre på at dere klarer dette om dere går inn for det. Talenter finnes i ulike innpakninger. Og verden utvikler seg.

Advokatforeningens kvinneutvalg, ved Nordstrøm, Tina Storsletten (leder) - LOs juridiske avdeling, Laila Marie Bendiksen - Lexproperty, Anne Sofie Bjørkholt - BA-HR, Camilla Kristiansen Lunne – Schjødt, Ingjerd Ofstad – BDO, Marit Moen Vik-Langlie – Okea, Kristine Hasle Øverby - Wiersholm.

