Antall sengeplasser i sykehusene er halvert siden 1980. Noe skyldes medisinske fremsteg, men økonomiske underskudd gjør at sengeplasser legges ned, og at sykehus bygges for små.

Norske sykehus var overfylte allerede før koronakrisen, med et sengebelegg på 100–110 prosent, selv om OECD anbefaler ikke å overskride 85 prosent for å kunne håndtere topper. Samtidig gjør mangelen på intensivplasser, respiratorer og fagfolk oss dårlig rustet til å håndtere de mange innleggelsene som kan komme.

Skrekken er italienske tilstander, der mange blir avslått livsviktig helsehjelp fordi de ikke er i en prioritert gruppe.

Rammet av stadige kutt

Helsevesenet har over år vært underfinansiert og rammet av stadige kutt. Det er de ansatte som må dekke gapet mellom kutt i ressurser og krav til å opprettholde tjenestetilbudet. De samme oppgavene må gjøres, bare litt raskere og mer «effektivt».

Men prisen er dårligere tjenester og pasientsikkerhet i tillegg til et stort arbeidspress på de ansatte. Ledere havner også i et krysspress mellom faglig forsvarlighet og effektiv drift. Skal ekstra personell leies inn ved sykdom, det beste for pasienten, eller skal driften holdes innenfor budsjett?

Bedriftsøkonomiske styringsprinsipper med stykkprisfinansiering, resultatregnskap og en mest mulig kostnadseffektiv (les: billig) drift er blitt gjeldende også i helsevesenet. Vi risikerer da å bli mindre effektive i å oppfylle helsevesenets egentlige formål: å sikre nødvendig helsehjelp til befolkningen.

Endring er nødvendig

Jo mer helsevesenet presses til smertepunktet, basert på en kortsiktig styring med vekt på hva som er lønnsomt her og nå, jo vanskeligere er det å ha et robust helsevesen.

En grunnleggende endring av styringen av helsesektoren er derfor nødvendig. Helsevesenet må styrkes og finansieres basert på faglige vurderinger og samfunnsøkonomisk ansvar. Beslutninger må fattes nærmest mulig pasientene og av fagfolk som kjenner den daglige virkeligheten.

Helsevesenets formål er å ivareta pasientene og trygge folkehelsen, ikke å leke butikk.