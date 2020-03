I utrygge tider blir de mest sårbare blant oss enda mer utsatt. Dette gjelder også au pairer i Norge.

Nå rapporterer flere au pairer at de er blitt sagt opp, mens andre melder om at de blir pålagt ekstra jobb.

De står nå i en svært krevende situasjon der de ikke får reist hjem, samtidig som statens gebyr for å bytte vertsfamilie gjør det vanskelig å se seg om etter andre familier i Norge.

Justisdepartementet og vertsfamilier må finne praktiske og gode løsninger som forebygger at au pairer kommer i en umulig knipe.

Øker faren for utnyttelse

De siste ukene er Caritas au pair-senter blitt kontaktet av au pairer som blir pålagt «husarrest» uten at Folkehelseinstituttets beskrivelse av karanteneforhold er til stede.

Flere opplever seg presset til å jobbe langt utover det tillatte.

Andre igjen er blitt sagt opp og må flytte ut fra vertsfamiliens hjem. Dette er særlig problematisk når flyselskaper stanser flyvninger og verden er i «lockdown». Hvor skal man da bo?

Au pairer er i utgangspunktet i en utsatt situasjon. De er avhengige av vertsfamilien for å få husrom, mat, lommepenger og oppholdstillatelse. Vanligvis, om en au pair ikke trives hos vertsfamilien, kan man reise hjem eller bytte vertsfamilie.

I disse tider er det tilnærmet umulig å reise hjem, og de som trenger å bytte vertsfamilie må nå betale 8400 kroner i gebyr. Det er nesten to månedslønner netto for en au pair og en kraftig økning fra 5300 kroner før nyttår. Dette fører til at mange au pairer ikke er i posisjon til å bytte familie.

Dagens situasjon gjør au pairene mer sårbare og øker faren for utnyttelse. Justisdepartementet bør derfor ta grep og redusere gebyret til maks en halv månedslønn. Dette vil være et enkelt, men svært effektivt tiltak som gir mer handlingsrom for au pairer i en utrygg tid.

Får flere henvendelser

Caritas au pair-senter fikk i fjor over 1500 henvendelser fra au pairer og vertsfamilier. Erfaringen vår er at de fleste kommer godt overens og greier å løse misforståelser og problemer.

Vi får nå flere henvendelser fra vertsfamilier som lurer på hva som er riktig å gjøre, gitt koronasituasjonen.

Vi har forståelse for at vertsfamilier er mer usikre i denne tiden og tar valg som man mener den nye situasjonen krever. Samtidig ber vi vertsfamiliene om å ta særlig godt vare på au pairene nå og finne gode løsninger som ikke setter au pairen i en vanskeligere situasjon.