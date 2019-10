I Aftenposten 8. oktober innrømmer statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet at Norge ikke når klimamålene i 2020.

Målet bygger på et forlik i Stortinget senest fastsatt i 2012. I statsbudsjettet for 2020 står det at 2030-målene på 40 prosent reduksjon CO₂ skal tas hjemme og for hver sektor.

Samtidig skryter Rotevatn av at Norge er på god vei og viser til den vellykkede satsingen på elbiler.

Fakta: Her er Norges klimamål Norge har mål om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. Målene for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov, som trådte i kraft i 2018. Klimamålene for 2020 bygger på to forlik i Stortinget – fra 2008 og 2012. Norge skal ifølge klimaloven redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. For 2050 skal målet være en reduksjon av klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i forhold til 1990. Det betyr at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Ifølge klimaforliket skal Norge også frem til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Norge har også ratifisert Parisavtalen. Denne avtalen binder landene til å forsøke å nå et 1,5-gradersmål for global oppvarming.

Veibruksavgift

Rotevatn tar feil.

Faktum er at elbilpolitikken som i 2019 koster staten vel 7 milliarder kroner, kun bidrar med 400.000 tonn, mens biodrivstoffet utgjør 1,2 millioner tonn reduksjon. Av dette utgjør 800.000 tonn høyinnblandet avgiftsfri biodiesel og i noen grad bioetanol som transportbedriftene bidro med.

Nå vil staten innføre veibruksavgift på nesten 4 kroner literen på dette volumet. Det betyr at det neppe vil omsettes en eneste liter biodiesel utenom omsetningskravet fra 2020 fordi literprisen øker tilsvarende og blir om lag 5 til 7 kroner literen dyrere enn vanlig diesel. Utslippene vil øke med 800.000 tonn, eller 20 prosent, neste år bare fra lastebiler og busser.

Dette gjennomfører staten til tross for at tiltakskostnaden for elbiler er 10.000 kroner pr. tonn CO₂ redusert, mens tilsvarende kostnad for biodiesel kun er 2000 kroner pr. tonn.

Fakta: Dette er klimakuttene i budsjettforslag for 2020 Regjeringen opererer med utslipp på 51,0 millioner tonn CO₂-ekvivalenter neste år. Ifølge klimaforliket fra 2008 (og senere 2012) skulle utslippene neste år vært nede på 48,6 millioner tonn. Samtidig anslår regjeringen at norske utslipp vil ligge på 45,3 millioner tonn i 2030. Det er 12,1 prosent under 1990-nivå, mens det offisielle målet er Norges utslipp da skal ligge 40 prosent under 1990-nivået. Her andre klimatall fra forslaget til statsbudsjett for 2020: 7 milliarder kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 på miljø og klima, 3,3 på klima og skog og 520 millioner kroner på bærekraftig hav.

Dette inkluderer 500 millioner til klimatilpasningstiltak i u-land: 100 millioner til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 millioner til bærekraftig havbruk, 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 millioner til FNs tilpasningsfond.

700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer.

225 millioner kroner til videre arbeid med en løsning for fangst, transport og lagring av CO₂ fra industrianlegg i Norge.

Forstå det den som kan

Hvorfor?

Staten begrunner det med at det omsettes for mye biodiesel med palmeolje. Biodiesel med palmeolje og fraksjoner av dette er redusert med to tredjedeler fra 2017 til 2018 og skal fases ut i sin helhet fra 2019–2020. Det har drivstoffleverandørene forpliktet seg til, ifølge en forpliktelseserklæring de har avgitt.

Regjeringen bruker mye energi på å fortelle om at Enova har fått 1 milliarder kroner over to år for å hjelpe transportsektoren. Det er vel og bra, men problemet er at teknologien for utslippsfrie tunge kjøretøyer ikke er moden før tidligst om ti år. I mellomtiden er biodrivstoff det eneste virkemiddelet tungtransporten har for å redusere sin miljøbelastning.

Tas muligheten bort vil vi ikke nå utslippsmålene for veitrafikken i 2030 rett og slett fordi tunge kjøretøyer står for nesten halvparten av klimautslippene i sektoren.

Forstå det den som kan.