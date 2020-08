Kort sagt lørdag 22. august

Elsparkesykler, Y-blokken og barnebriller. Her er dagens kortinnlegg.

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Barn må få brillene de trenger til skolestart

I Aftenposten 24. februar sa arbeidsministeren at å dekke briller til alle barn som har behov for det, ikke er god prioritering. Hans syn på barnebriller må korrigeres med noe annet enn optikk.

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse har dokumentert at ett av fem barn trenger briller, og at synsundersøkelser kunne gitt dem bedre skoleresultater. Problemer med å lese og se tavlen er blant utfordringene barn med ukorrigerte synsfeil opplever. Samfunnet kan spare mye på synsundersøkelser av elever.

Lege, tannlege og annen helsehjelp er gratis. Det bør også øyehelse være. Foreldrenes lommebok skal ikke avgjøre om barn kan delta på skolen. Derfor bør alle barn få gratis synsundersøkelse, og alle under 18 bør få dekket brillene de har behov for.

I statsbudsjettet er det kuttet 160 millioner kroner i støtte til barnebriller ved å begrense berettigede diagnoser, presisere stønadsperioden og ved å sette tak på hvor mye man får dekket. Alle forstår at det er barna som må betale prisen for kuttet.

Bli med i Blindeforbundets aksjon for at barn må få dekket synsundersøkelse og brillene de trenger!

Terje Andre Olsen, Forbundsleder, Norges Blindeforbund

Elsparkesykler og smitterisiko

Vi har lenge hatt en debatt om elsparkesyklene. Fotgjengere er påkjørt, førere av syklene er også blitt skadet, og syklene ligger strødd overalt. Det er ett aspekt som jeg ikke har sett at noen har berørt: smitterisikoen i disse koronatider. Her får vi strenge anbefalinger om hyppig og grundig håndvask, spritflasker er fremme i nær sagt hver forretning, og spritvask er blitt obligatorisk mange steder. Men hva med sparkesyklene som skifter brukere hele tiden? Utgjør ikke de en stor smitterisiko? De fleste brukere er ikke nøye med spritvask, og utleierne har ikke tatt noen initiativ i denne retning. Hva er helsemyndighetenes holdning til dette?

En liten tilføyelse: Myndighetene sliter med å få til en fornuftig regulering av bruken av elsparkesykler. Et enkelt grep kan løse problemet. Dersom syklene defineres som motorkjøretøy etter veitrafikkloven, vil bruken bli gjennomregulert og myndighetene får vide fullmakter til ytterligere regulering. Det er jo et motordrevet kjøretøy det egentlig dreier seg om.

Georg Fredrik Rieber-Mohn, Hallingby

Hvorfor samle på Y-blokken som ligger over en vakker plass?

Y-blokken (1969) er en herming etter Marcel Breuers «doble Y» La Gaude (1962) og Unescos hovedkvarter i Paris (1958). Disse er også i stil med Le Corbusiers «brutalistiske» arkitektur: Betongkasser, som typisk er hevet ved søyler over marken. Kassen kunne vært akseptabel om den var bygget i en skog eller i åpent landskap – slik originalene er det. Ingen av de skikkelige arkitekter ville finne på å klaske den skeivt på et vakkert torv med ødeleggende virkning for omliggende arkitektur/bygninger. Jeg antar at både Le Corbusier og Breuer hadde snudd seg i graven om de hadde sett plasseringen.

Denne slette betongkasse hevdes å være mer kunstnerisk verd ved at noen har banket inn en kopi av en pennetegning av Picasso. Merkelig idé! Picassos tegning kan være kunst, men en kopi er og blir en kopi. Null verd i seg selv – annet enn som en raritet.

Vi som husker den vakre, åpne plass med fontene – som også fremhevet Deichmans portaler og Trefoldighetskirken – ser frem til blokkens endelige fjerning.

Tor A. Fusdahl, Oslo

