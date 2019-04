Kort sagt, torsdag 4. april

Oslo er en sykkelby

I Aftenposten 25. mars bruker Sigrid Christensen Kongsveien som eksempel på at Oslo ikke er en sykkelby. Jeg har syklet samme strekning flere ganger i uken over mange år. Svært mange av hennes kritiske kommentarer knyttet til strekningen er det vanskelig å kjenne seg igjen i, og mye er historie.

Jeg er for mer tilrettelegging for syklister i Oslo, og det har skjedd mye mer på dette feltet med dagens byråd enn i tidligere perioder. Oslo er uten tvil en sykkelby og satser for å bli enda bedre. Det beste beviset for det er kanskje protestene fra dem som mener syklister prioriteres altfor høyt.

Noe bør skje med Kongsveien, og det gjør det jo også. Men Christensen motarbeider seg selv og alle andre som ønsker en mer sykkelvennlig by, når hun på feilaktig og spinkelt grunnlag påstår at Oslo ikke er en sykkelby. Det vet nok Aftenposten, men jevnlige kritiske kommentarer knyttet til sykling og syklister engasjerer og slipper relativt lett og regelmessig til i debattspaltene.

Jens Petter Homleid, Lambertseter

Aftenposten bør jobbe mot snus blant ungdom

På lederplass 26. mars kritiserer Aftenposten den statlige informasjonen knyttet til rusmidler, spesielt snus, og innføringen av nøytrale snusbokser. Gevinsten for en røyker ved å bytte til snus og noen andre nikotinprodukter er stor. Dette er vel ganske godt kommunisert. Ikke-røykere, derimot, trenger informasjon om helseskader knyttet til snus som sådan. Myndighetene informerer om dette, i konkurranse med andre aktører og deres interesser.

Snusbruken i Norge øker mer enn reduksjonen i antall røykere tilsier, spesielt blant ungdom. Valg en gjør i ungdommen er ikke alltid like frie eller faktabaserte, og snusbruk påvirkes kanskje mer av forhold som rollemodeller, tilgjengelighet og normalisering av snus. Aftenposten bør forklare hvordan fokus på risikoreduksjon sammenliknet med røyking er nyttig for å snu denne trenden. Fremtiden vil vise om nøytrale forpakninger har effekt.

Aftenposten bør sette fokus på strategier mot nyrekruttering til snus. Spalteplass til forpakninger eller snus som en sunnere vane enn røyking bidrar neppe.

Alexander Fosså, kreftlege

Kristian Tonning Riise har sonet

16 kvinner fra åtte partier hevder i Aftenposten 26. mars at politikere som har mistet sine verv etter #metoo, ikke bør komme tilbake. Dette er en urovekkende gammeltestamentlig og fundamentalistisk holdning, samt en forakt for prinsippet om individuell behandling.

Til tross for hans unge alder er Kristian Tonning Riise en av #metoo-synderne som har fremstått med størst alvor, autentisk anger, vilje til å gjøre opp for seg og evne til ydmykt og tålmodig å arbeide for ny tillit. Han har ikke sonet før ofrene har fått leget sine sår, vil noen hevde. Det høres riktig ut, men det er et helt annet soningsprinsipp enn i strafferetten.

Tilgivelsen står sentralt i det norske samfunnet. Selv hardkokte kriminelle gis en ny sjanse etter endt soning.

Riise er ikke kriminell. Han er en genuint samfunnsinteressert, klok, reflektert og velformulert ung mann. Slike vokser ikke på trær. Han har feilet, men også sonet straffen. Da er han klar for ny tjeneste – ikke for søppelbøtten.

Magne Kippersund, Hamar