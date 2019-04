Internett har gitt tilgang til et hav av porno. Ungdommer har i dag muligheten til å se nakne menn og kvinner som elsker, puler og blir pult. Noen videoer med kjærlighet, noen med vold. Og hva gjør dette med et ungt sinn?

Dette er blitt problematisert av en rekke representanter fra Kristen-Norge, blant annet Alexis Lundh, Lars Kristan Heggebø og Jarle Haugland. De mener dette har en tydelig påvirking på unge, men det kommer aldri helt frem hva slags løsning de vil ha.

Derfor har jeg et forslag. Hva om vi snakker mer åpent og fordomsfritt om det?

Ikke pornoens feil

Som tidligere tenåring med tilgang til nettporno, tror jeg det hadde hjulpet betraktelig med litt god og fordomsfri informasjon. Litt som vi forklarer barn og ungdom at det ikke er bra med vold, selv om de kan se Bruce Willis plaffe ned mennesker mens han skriker «yippee ki-yay, motherfucker».

Apropos «motherfucker» insinuerer Lundh på at pornoen har skylden for at barn sier «Pul mora di», og Heggebø mener den kan danne grunnlag for #metoo-saker. Det hadde egentlig vært fint om vi kunne gitt pornoen skylden, men historien har dessverre vist at menn greier å være drittsekker helt uten porno.

Om det var pornoens feil, burde vi sett en stor økning av trakasseringssaker og dårlig kvinnesyn blant oss som vokste opp med denne tilgangen.

Likevel tror jeg faktisk at holdningene til kvinner er blitt bedre med generasjonene.

Trenger en åpen samtale

Selv Shakespeare brukte en «sex med moren din»-fornærmelse. Uten å være historiker tror jeg ikke han hadde nevneverdig tilgang til nettporno.

Vi trenger en åpen samtale om problemene rundt porno, men at kristne organisasjoner kaller porno for «dette skammens landskap på nettet», bidrar neppe til at unge gutter og jenter føler det er greit å spørre om alt det de ser.

Vi må ikke la pornoen være den eneste kilden til seksualopplysning for ungdom, men å gi den skylden for alt er en dårlig løsning.

