Klinikkdirektør ved A-hus, Erik Borge Skei skriver i Aftenposten at «press fra pasientgrupper gjør at et av våre velrenommerte forskningsmiljøer ikke får midler til å fortsette» og mener at det vil skade pasientene.

Skei nevner ikke at det er en faglig strid på feltet. Han skriver selv at «Norges mest publiserte forskningsmiljø på ME-feltet skrumper inn.» Da må en også anta at mesteparten av norske forskningskroner som er bevilget til ME-forskning de siste 15 årene, har gått til nettopp Vegard B. B. Wyllers prosjekter.

Etter 15 år er Wyllers stressteori ikke bevist, og pasientene er fremdeles like syke. Hans forskning har dermed forsinket forståelsen av Myalgisk Encefalopati (ME).

Wyller er ingen ME-ekspert. Hans forskning kritiseres av andre forskere og er i utakt med biomedisinsk forskning.

Ros til Forskningsrådet

Forskningsrådet skal ha ros for at de ikke kaster bort verdifulle forskningskroner på studien på Lightning Process (LP) som behandling ved ME.

LP er en varemerkebeskyttet, pseudovitenskapelig metode, utviklet og eid av osteopat Phil Parker. LP er et svært lønnsomt franchise-foretak basert i England og blir av fagfolk sammenlignet med karismatiske kristne menigheters helbredelse av homofile. Det er mye hemmelighold rundt LP, og brukere har rapportert om at de må utføre ritualer og si magiske ord. Det fortelles at de får beskjed om å undertrykke og overse symptomene helt til sykdommen er borte. En 13-åring forøkte å begå selvmord etter LP (NRK).

Et rop om hjelp

En psykosomatisk tilnærming til sykdommen har vært rådende i 30 år. Like lenge har pasienter rapportert at de blir sykere av den behandlingen de blir påført uten at det har blitt vektlagt. Det holder ikke å skylde på pasientene når forskningen ikke fører frem – da må det en kursendring til.

ME-pasienter blir mobbet og kalt sjikanøse, rabiate aktivister fordi de etterspør behandling som er fundert på solid vitenskapelig dokumentasjon.

Underskriftskampanjen er et desperat rop om hjelp for å få slutt på skadelig behandling.

