Den offentlige debatten burde være et forum for å dele ideer og opplevelser, ikke en lekeplass for troll. Som en debuterende forfatter som skriver om islam, er jeg redd for å bli druknet i kloakk.

Den offentlige debatten i Norge i dag baserer seg på hurtige poenger og provoserende konklusjoner etterfulgt av en kryssild av hets og sjikane.

Den oppfordrer til sinne og frustrasjon og fører til utmattelse for dem som deltar.

Krasse kronikker, gjerne direkte til andre kronikkforfattere er ikke nytt, men nytt er den enorme hetsen som treffer kronikkforfattere etter at teksten er publisert. Spesielt gjelder dette minoritetsskribenter som påpeker diskriminering og rasisme.

For noen blir hetsen såpass massiv at de velger å trekke seg unna debatten for å ta vare på seg selv og beholde sin trygghetsfølelse.

Frykten øker

Etter at jeg skrev en kronikk om rasisme i 2016, fikk jeg selv oppleve hvor hatefullt debattklimaet er i dag. Jeg valgte derfor lenge å ligge lavt.

Så nå når jeg snart skal lansere en bok om min vei til ikke lenger å definere meg som muslim, tenker jeg mye på reaksjonene.

Vil ytre høyre misbruke den som et «bevis» på at islam ikke er bra? Vil andre muslimer reagere på at jeg tar opp et tabu? Vil innboksen min flomme over av hets og hat?

Den offentlige debattens hensikt burde være folkeopplysning gjennom å argumentere saklig og informativt og å trekke frem perspektiver som tidligere ikke ble lyttet til. Men dagens debatt blir skitnet til av nettroll som ikke sprekker, og medier som er organisert rundt hat og med ukontrollerte kommentarfelter.

Målet trenger ikke å være at vi skal bli enige, men alle skal ha rett til å delta uten å føle seg jaget ut av debatten på grunn av hets og sjikane. Og når minoritetsmiljøer også er blitt angrepsmål for høyreekstreme, slik vi så i helgen, øker frykten enda mer blant de samme stemmene debatten så sårt trenger.

Strevde med tro og tvil

Historien jeg skriver om i boken, er ment for å vise hvordan jeg strevde med tro og tvil, egne religiøse sanksjoner og psykisk helse. Men den er også ment for å vise hvordan et vanskelig og tabubelagt valg kan løse seg på en måte som bryter med den vanlige fortellingen om dømmende muslimer.

Og hele målet mitt er å kunne skape et rom for en offentlig samtale om denne tematikken, men en samtale som kan utføres med innestemme.

Sterke følelser er gunstig i en offentlig debatt, og tematikken i boken vil nok vekke sterke følelser. Men sterke følelser kan ikke være de eneste byggeklossene i den offentlige debatten.

Jeg har allerede bestemt meg for, som samfunnsdebattant og forfatter, å bryte helt ut av debattformen som eksisterer i dag. Jeg nekter å diskutere med mennesker som kommer med premisser som er ment for at vi skal rulle rundt i gjørmen til vi begge blir skitne. Jeg vil heller se mot løsninger.

