Sitter Aftenpostens anmelder med fasiten på hva som er brennbart i 2019?

Lørdag satt jeg på femte rad under premieren på Ayad Akhtars forestilling Krenket på Nationaltheatret. Stykket handler om vennskap, sex, karriere og alkohol i et multikulturelt firkantdrama.

På raden bak meg satt Aftenpostens anmelder Mona Levin. I dag leste jeg hennes anmeldelse og undrer meg: Sitter Levin med fasiten til hva som er brennbart i 2019?

Hva som er utdatert, utdypes ikke

Mona Levin bruker mye spalteplass på å fortelle hvor mye hun vet om å være minoritet. At stykket er utdatert, er hennes første ankepunkt.

Hva som er utdatert, utdypes derimot ikke.

Dan P. Neegaard

Isteden fortsetter anmelderen å klage over publikum: Når forretten i stykket annonseres som «ansjos og svin» – med alkohol attåt, mener Mona Levin «iallfall en liten latter ville vært på sin plass» og hevder at publikum er kunnskapsløse eller for politisk korrekte: «Enten forstår ikke publikum eller det er for få fra visse minoriteter i salen eller folk tør ikke reagere i redsel for, æh, å krenke noen.»

Hvilke «visse minoriteter» Mona Levin refererer til, kan man bare spørre seg. Selv konstaterte jeg at Nationaltheatret sjelden har vært mer mangfoldig sammensatt enn den var på lørdag, både i salen og på scenen.

Mangler referanser

Mona Levin slår deretter fast at «et norsk publikum mangler enkelte referanser til de utallige identitetsmarkørene i det multikulturelle New York». Det kan så være.

Men nå spilles altså dette stykket i Oslo. For et norsk publikum. Da er det kanskje mer nærliggende å påstå at Mona Levin mangler referanser til de utallige identitetsmarkørene i det multikulturelle Oslo, hvor jeg mener stykket er svært relevant.

Hun forstår tydeligvis ikke aktualiteten og rekkevidden når advokat Amir er en frafallen muslim som har byttet etternavn fra muslimske Abdullah til det mer indisk-klingende Kapoor for å få jobb, mens hans hvite kone Emily er inspirert av islamsk ornament-kunst.

Reaksjonene advokat-Amir opplever fra majoritetssamfunnet etter å ha forsvart en terrormistenkt imam, går heller ikke inn på Mona Levin.

Hun skriver isteden: «Problemet er at intrigene er så forutsigbare, typene og avsløringene sjablongmessige. Det er lite brennbart her i 2019».

Hyperaktuelt og komplekst

At Mona Levin ikke synes rasisme- og religions- og terrordebatten er brennbar i 2019, får stå for hennes regning.

Selv opplever jeg Krenket som hyperaktuelt, komplekst, men samtidig lett gjenkjennelig for de aller fleste. En teateropplevelse som tar hverdagen på alvor, hvor fem skuespillere levendegjør en glimrende Pulitzer-vinnende tekst: Samtalene som utspiller seg, når venner og kolleger faktisk tør (ofte etter nok alkohol) å diskutere religion og rase.

At stykket ikke krever av publikum at man «kan alt» om minoriteter, rasespørsmål, religion eller historie mener jeg er stykkets styrke. Ja, Krenket er viktig, men det er også god underholdning om menneskets skrøpelighet. Noe alle burde kjenne seg igjen i.

Krenket inspirerer til debatt på et nivå alle kan delta på. Dessuten er det drivende godt teater.