Bygging av infrastruktur er god investering for samfunnet, mener jeg. SV-er Ketil Raknes er uenig. Debatten blir dog usammenhengende når han vrir på motpartens argument for å kunne legitimere sine egne.

1. I Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–29 kom rødgrønn side med store overbud uten å vise finansiering. Når Raknes kritiserer manglende prioriteringer, rammer det hans egne mer enn det rammer regjeringen. Ergo står mine ord ved lag.

2. Raknes hevder det bygges en rekke motorveier ingen trenger. Han nevner dog ingen strekninger. Er det E6 Hamar han mener er unødvendig «hyttevei»? E18 Arendal? E6 Helgeland? E39 til Os? Jeg tror ikke transportnæringen ser på dette som hytteveier.

3. Raknes fastholder at infrastruktur stort sett er ulønnsomt for samfunnet. Jeg er uenig. Reformene han trekker på skuldrene over, har derimot hatt stor effekt i å øke den samfunnsøkonomiske nytten. Han bør justere argumentasjonen til nye fakta.

4. Raknes mener brukerne av infrastruktur skal betale for den ved bruk, ikke over skatteseddelen. Vel, man kan grue seg til hans prinsipp skal praktiseres på jernbane og buss. Jeg mener det er fornuftig at vi tar infrastrukturkostnader over statsbudsjettet.

5. Raknes mener 1000 milliarder i infrastrukturinvesteringer og drift er for mye. Ja, han synes sågar 500 milliarder er for mye. Tar vi ham på alvor, må tilnærmet samtlige byggeprosjekt innen vei og jernbane kuttes, alternativt skal vedlikehold kuttes og forfallet øke. Det er dramatisk.

6. Når Raknes mener det er håpløst mye å bruke 1000 milliarder kroner til infrastruktur frem til 2030, er jeg nysgjerrig på å høre om han er enig i at petroleumsnæringen bør utfases frem til 2030, slik SV mener. NRK anslo prislappen på det til ca. 5100 milliarder kr, og uten at globale CO2 vil gå ned.

Jeg står fast ved at bedre infrastruktur bidrar til økt verdiskaping. Det betyr ikke at man skal bygge motorveier overalt. Når en doktorgradsstipendiat hevder det, tenker jeg vi sier «back to school» – det er litt igjen av pensum.