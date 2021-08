Den nye krigen mot terrorismen

John Berg major (R), forsvarsanalytiker

Nå nettopp

Amerikanske styrker skulle være ute av Afghanistan innen 31. august. Bildet fra Hamid Karzai internasjonale flyplass er tatt 26. august, i forbindelse med evakueringen.

Ekstremister som ser USAs fiasko i Afghanistan som inspirasjon, vil oppdage at så enkelt er det ikke.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

USA vil fortsatt føre global krig mot terrorisme, men kommentatorer tar feil når de tror det blir som forrige krig. Dette bør interessere oss også, for vår egen del.

I USA har krefter nå nesten nedkjempet en spesiell form for militærkonservatisme som har dominert: sterk tro på ultrateknologi, men innenfor foreldede konsepter. Det fører nå blant annet til drastisk reduksjon i antall F-35-kampfly og at bombeflyet B-1B, som det er forberedt støtte for på Ørland flystasjon, flyr mot skraphaugen. Begge koster for mye.

Vi her i Norge tviholder på F-35 med en plan som vil smadre Forsvarets økonomi. Vi vil svi av siste rest av disponible penger på nye stridsvogner der teknologien blir ultra, men konseptet foreldet.

Konturer av fremtiden

I kampen mot terrorismen ser vi konturer av fremtiden i israelernes krigføring i Gaza.

I Israel hersker fremdeles mye militærkonservatisme. Det ageres dessuten med en målsetting om at angrep på israelsk jord alltid skal koste mer enn det smaker. Samtidig ser vi at israelerne utnytter ultrateknologi til å lokalisere Hamas' lederskap, viktige operatører og viktig infrastruktur. Dermed kan de treffe slike mål med maksimal presisjon, midt inne i tettpakket bebyggelse.

USA har i en årrekke eliminert terroristledere og infrastruktur på samme vis, senest IS-K-ledere i Afghanistan.

Les også USA har gjennomført droneangrep mot IS-K

Og utviklingen går videre med stormskritt. Den vil skape stadig flere dilemmaer om hvordan regimer vil kunne lokalisere og samle informasjon om individer.

Foreløpig kan vi fastslå to ting: USA og Israel har solid ledelse på stater som Russland og Kina. Internasjonal lovgivning for å ivareta personvern vil ikke kunne demme opp for nye kapasiteter som anses nødvendige i kampen mot terrorisme.

Og en tredje ting: Ekstremister som ser USAs fiasko i Afghanistan som inspirasjon, vil oppdage at så enkelt er det ikke.

Tyrkerne tenker fremtidsrettet

En parallell tett innpå så vi da krig brøt ut mellom Armenia og Aserbajdsjan. Russerne rykket inn på armenernes side og gjorde nok dét fordi de så for seg en lett reise.

Men Aserbajdsjan fikk støtte fra tyrkisk ultateknologi, brukt innenfor et fremtidsrettet konsept med droner med søkeinstrumenter med sylskarpt syn, former for avansert avlytting, digital og AI (kunstig intelligens)-støttet situasjonsanalyse med meget høyt tempo og presisjonsvåpen med høy treffsikkerhet. Russerne og armenerne tapte.

Vi får mene hva vi vil om tyrkisk politikk, og dét med all grunn. Men tyrkerne tenker mer fleksibelt og fremtidsrettet enn vi gjør her i Norge.

Riktig onde tunger hevder det er fordi president Recep Tayyip Erdogan har kastet halve offiserskorpset i fengsel.

Det nye forsvaret

Det kommer ingen amerikanske mirakelvåpen som vil utrydde terrorismen. Men Natos generalsekretær Jens Stoltenberg visste godt hva han snakket om da han uttalte at terror vil bli besvart fra avstand.

Dette vil utvikle seg raskt og bli den nye krigen mot terror. Det vil også utvikle seg raskt og bli det nye forsvaret. Men ikke i Norge, hvis ikke en ny regjering tar lynraske og resolutte skritt.