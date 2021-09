Tre av mine elever var smittet tross negativ hurtigtest. Er ikke karantene bedre?

Hvor hensiktsmessig er det med test i stedet for karantene når halve klasser er hjemme uansett? spør innleggsforfatteren.

Hvor mange av hurtigtestene er falske negative? Hvor mange i klassen er egentlig smittet, men symptomfrie?

I disse dager driver mange kommuner rundt om i landet med testing i stedet for karantene og hjemmeskole. Dette er anbefalingen kommunene har fått fra myndighetene. Mange skoler løser dette med bruk av hurtigtester.

Etter ukene som er gått, kan jeg ikke annet enn å spørre meg selv: Hvor nøyaktige er disse hurtigtestene?

Jeg har nå tre elever som viste seg å være smittet selv om de fikk negativt svar på hurtigtesten. De fikk symptomer samme dag eller dagen etterpå. Alle har senere testet positivt med PCR-test.

Falske negative svar

Hvor mange av hurtigtestene er falske negative? Hvor mange i klassen er egentlig smittet, men symptomfrie? Disse elevene kan fortsette å spre viruset uten noen gang å vite at de er smittet. Slik forblir det smitte på skolen.

Hvordan kan vi si at det er trygt for elever og lærere når hurtigtestene som gjør at elever slipper karantene, er så lite nøyaktige? Hvor hensiktsmessig er det med test i stedet for karantene når halve klasser er hjemme uansett? Elever er hjemme på grunn av smitte, frykt for smitte, symptomer eller fordi de er nærkontakter utenfor skolen.

Ny teststrategi

Det er smitte i klassen min og ellers på skolen. Denne gangen ble ikke hele klassen satt i karantene. Etter ferien er det kommet en ny teststrategi. I kommunen hvor jeg jobber, innebærer dette at elevene skal ta hurtigtester på seg selv. Slik er det flere steder i landet.

Alle på skolen som er definert som nærkontakter, skal ta tre tester fordelt på fem dager. De med symptomer sendes i isolasjon og må ta en PCR-test.

Med klassen i karantene og midlertidig hjemmeskole ville alle fått samme opplegg

På dag 1 møtte alle uten symptomer opp for å ta hurtigtest. Alle testet negativt. Skolen fortsatte som normalt. Senere på dagen fikk jeg en melding fra et foreldrepar. Ungdommen deres hadde feber og hodepine etter skolen. Eleven ble holdt hjemme, og de bestilte en PCR-test fra kommunen. Eleven testet positivt.

Hurtigtesten på skolen var negativ. Eleven fikk symptomer samme dag og var dermed smittet da hurtigtesten ble tatt.

Dagen etter fikk jeg en ny melding fra nye foreldre. Ungdommen deres er syk med feber. PCR-test via kommunen bestilles. Testen var positiv. Også denne eleven var smittet og testet negativt på hurtigtesten.

På dag 3 var det ny hurtigtest. Alle var igjen negative. Like etter testen var det en elev som ikke følte seg i form. Eleven hadde symptomer og ble sendt hjem. Dagen etter var eleven fortsatt syk, og PCR-test via kommunen ble bestilt. Også denne testen var positiv. Symptomene dukket opp rett etter at eleven hadde fått en negativ hurtigtest.

Situasjonen er utrygg

Jeg forstår at det sitter langt inne å sende hele klasser i karantene med hjemmeskole. Denne pandemien har gått på bekostning av både læring og sosialt liv. Jeg vil at ungdommen skal ha en så normal skolehverdag som mulig. Akkurat nå er det ikke normalt. Fraværet er skyhøyt, det går på bekostning av læring og sosialt liv uansett.

Med klassen i karantene og midlertidig hjemmeskole ville alle fått samme opplegg, og lærere kunne fulgt opp hver elev. Nå er alt uoversiktlig. Både elever, foreldre og lærere opplever situasjonen som utrygg.