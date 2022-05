Bistands-Norge må ta bitcoin på alvor

Jens Emil Asp Programleder, Bitcoinsnakk, kommunikasjonsrådgiver, NMBU

9 minutter siden

Antall internt fordrevne i Den sentralafrikanske republikk økte ifølge Flyktninghjelpen med 70 prosent i 2017. 75 prosent av befolkningen er under 35 år, og de fleste unge er arbeidsledige.

Bistandsorganisasjoner bør vurdere å gi penger rett til innbyggere istedenfor å gå gjennom et svakt statsapparat.

Debatt

De siste ukene har Den sentralafrikanske republikk (Sar) og Panama fulgt etter El Salvador i å bruke bitcoin som offentlig betalingsmiddel. Da Tomas Alfred Røen, Sar-ekspert og instituttleder for Økonomi og administrasjon ved Oslo Nye Høyskole, gjestet podkasten Bitcoinsnakk, spurte han retorisk: «Er det tilfeldig at de landene som er mest fastlåst i det økonomiske systemet, adopterer bitcoin først?»

Fattige land har vunnet lite på vårt økonomiske system. Sar kanskje aller minst. Landet har ennå ikke frigitt seg helt fra sin tidligere kolonimakt Frankrike, da de fortsatt bruker valutaen Den sentralafrikanske franc (CFA), som er i franske myndigheters hender.

Sar er tvunget til å holde halvparten av sine CFA-valutareserver i den franske statskassen. Ordningen minner om å gifte bort barna sine for å skape fred med fienden. CFA er blitt devaluert 99,5 prosent opp mot den franske franc mellom 1990-tallet og starten i 1945. Det er en av faktorene som har sørget for å holde dem på listen over verdens ti fattigste land.

To valg for bistandsorganisasjoner

Utenriksdepartementet (UD) fraråder nordmenn å reise til Sar. Men hvis du skulle finne på å reise, kan UD informere om at bankenes åpningstider er mellom 07.00 og 11.30, mandag til fredag. Med korte åpningstider og et dårlig utbredt internett er det kanskje ikke overraskende at mindre enn 1 prosent i Sar har tilgang på banktjenester.

Med bitcoin kan Sar hoppe bukk over banker, slik mange afrikanske land har hoppet bukk over fasttelefoner. Med bitcoin kan innbyggere være sin egen bank. De kan oppbevare midler, sende penger til hverandre og ta imot midler fra slektninger i hele verden, med svært lave gebyrer.

Sar-ekspert Røen mener bistandsorganisasjoner som skal operere i Sar, bør vurdere å gi penger rett til innbyggere istedenfor å gå gjennom det svake statsapparatet. Hvis bistandsorganisasjoner skal gjøre det, har de nå to valg:

Enten å bruke valutaen som støtter Frankrikes økonomiske tvangstrøye

Eller å velge bitcoin

Mer finansiell frihet for fattige

Nå har bistandsorganisasjoner en sjanse til å fronte et nytt økonomisk system.

Et system hvor pengepolikken er satt til aldri å overstige mer enn 21 millioner enheter bitcoin. Et system som ikke kan forandres av nye myndigheters egeninteresser, diskriminere mellom etniske skillelinjer eller devalueres gjennom pengeprinting.

Å fronte bitcoin som et verktøy for fattige land krever modige organisasjoner som tør å tenke nytt. Human Rights Foundation er en av dem. Organisasjonen anser bitcoin som et livsviktig verktøy i kampen for menneskerettigheter.

Konferansen Oslo Freedom Forum har i år et eget program for finansiell frihet. Jeg håper bistandsorganisasjonene tar debatten.

