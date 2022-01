Stadig flere av våre elever er allerede på «skjermet avdeling»

Mange av barna som begynner på skolen i dag, har allerede tusenvis av timer bak seg sittende foran skjermen, skriver innleggsforfatteren.

Avhengighetsskapende oppfinnelser gir skader som vi lærere registrerer hver eneste dag.

«Like»-knappen og mange av de andre dopaminfremkallende mekanismene i dagens applikasjoner er sterkt avhengighetsskapende. Dette ser vi som underviser i videregående skole, i hver eneste undervisningstime.

Altfor mange av våre elever befinner seg i et parallelt univers hvor skjermer fylt med sosiale mediers endeløse feed tar mye av deres oppmerksomhet. Med mobiltelefon og PC i timene melder de seg ut av undervisningen store deler av skoledagen.

Ikke lenger bråk i timen

Å be dem legge vekk dette utstyret er risikabelt. Det kan skape aggresjon hos elevene. Mange foreldre har sikkert erfart denne aggresjonen selv, når de har forsøkt å begrense sine egne barns skjermbruk.

Elever kan påstå at de føler seg krenket og kan henvise til paragraf 9-A i opplæringsloven. Den gir elevene makt over oss lærere, da det er elevenes subjektive opplevelse av situasjonen som er den rette.

Skoleledere vegrer seg også for å sette elevene på plass, av frykt for aggressive foreldre og reaksjoner fra statsforvalteren.

Men på den positive siden er det ikke lenger noe bråk i klasserommet. Den delen av elevene som følger med, får topp utbytte, da det er lettere for oss lærere å konsentrere oss om dem som vil lære.

De andre elevene er også fornøyde. De slipper å bli forstyrret i sin endeløse jakt på underholdning og anerkjennelse i «cyberspace».

Utnytter sårbarhet i psyken

«Jeg kontrollerer det så ikke barna mine får bruke dritten.» Sitatet kommer fra en av Facebooks aller første toppledere, Chamath Palihapitia. Han påstår at dopamindrevne tilbakemeldingssystemer ødelegger samfunnet. «Hvis du forer det udyret som sosiale medier er, ødelegger det deg», forteller han i det franske programmet «Det digitale dopet», som ligger på NRK.no.

Justin Rosenstein, engineering manager i Facebook, visste kanskje ikke hva slags virkninger det ville få da han var med på å utvikle «like»-knappen som ble lansert 9. februar 2009. Det vet han i dag. Allerede i 2017 fjernet han Facebook-appen fra sin egen telefon – og det med god grunn.

Også Sean Parker, som var medgründer av Facebook, innrømmer i dette programmet at han angrer. «Sosiale medier utnytter sårbarheten i menneskers psyke. Vi skjønte det, men vi gjorde det likevel.»

Deler ut Ipad til 1.-klassingene

Med milliarder av dollar på bok er det på tide at disse tech-innovatørene forteller sannheten. Skadene som deres avhengighetsskapende oppfinnelser gir, registrerer vi lærere hver eneste dag.

De supersmarte utviklerne i Silicon Valley har i alle fall tatt konsekvensen av dette selv. På de skolene i Silicon Valley hvor skjermbruk er forbudt, er opptil 75 prosent av elevene fra familier hvor minst én av foreldrene jobber i de store tech-selskapene. Kanskje en forutsetning når hver elevplass koster foreldrene ca. 300.000 kroner i året.

Men i Norge deler vi ut Ipad til 1.-klassingene – de aller mest sårbare. Ja, mange av barna som begynner på skolen i dag, har allerede tusenvis av timer bak seg sittende foran skjermen.

Her er hovedoppgaven å trykke seg frem til små dopamindusjer. Å skulle gjøre en lengre arbeidsøkt for å oppnå et resultat er derfor vanskelig. Evnen til å konsentrere seg over en lengre periode er hos mange fullstendig borte.

Evnen til å fokusere

Altfor få elever på videregående skole leser noen gang en bok av fri vilje. For ikke å snakke om hatet mange har mot matematikkfaget. Begge disse øvelsene krever evne til å fokusere, bruke kognitive evner og kanskje ikke få noen belønning før etter lang tid.

Det store tankekorset er at de går på studieforberedende linje. Mange elever i 3. klasse på videregående får derfor sjokk når vi går inn på enkelte universitetsstudier for å se hvor mange sider med pensum de må lese for å ta den første eksamen.

Eller som en av dem sa: «Hvorfor var det ingen som fortalte meg dette den dagen jeg begynte på denne linjen?»

Vi er redd det ikke hadde gjort noen forskjell. Konsentrasjonssvikt kan utvikles allerede fra den dagen vi ukritisk setter de små foran en skjerm på egen hånd.

«Men nå utvikles det jo så mange flotte digitale læremidler.» Det finnes sikkert mange gode intensjoner bak disse pedagogiske oppleggene, men konseptet hos de fleste er lynrask tilbakemelding, på hver minste handling.

Dessverre er grunnleggende egenskaper som å konsentrere seg over lang tid før du kan registrere et resultat, noe som må trenes opp.

Utdaterte på dagens utfordringer

Med de nye fagplanene som nå gjennomføres i den norske skolen, er dybdelæring sentralt. Elevene skal gradvis utvikle forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i et fagområde for å kunne løse problemstillinger innad i faget og på tvers av fag.

Mange av dagens unge sliter her med det helt grunnleggende, som å lære seg begreper, da det krever konsentrasjon, memorering og tid. Derfor blir oppgaven nærmest umulig, da de i tillegg skal utføre krevende kognitive øvelser med å drøfte tverrfaglige problemstillinger.

Vi lærere forstår hvorfor det er blitt slik. Skolen ledes av folk som ikke har undervist på mange år. Mange har hverken sett eller kanskje ikke ønsket å se den negative utviklingen som mangelen på konsentrasjonsevne gir.

Etter å ha deltatt på en rekke seminarer med «ledende skoleforskere» sitter vi igjen med inntrykket av at dette er folk som mangler bakkekontakt med dagens situasjon. Deres teorier var kanskje aktuelle for 30 år siden, men de er sørgelig utdaterte på utfordringene vi sliter med i dag.

Få anledning til å kjede seg

Men ett råd bør vi gi til alle våre elever. Det er å passe på at de ikke lar sine fremtidige barn gå i den samme fellen som mange av dem selv er blitt ført inn i.

For hvert år de klarer å holde de små borte fra dopaminfremkallende applikasjoner, desto større er sjansen for at de kan se gleden i å konsentrere seg om noe som krever tid.

Å la de unge få anledning til å kjede seg vil sette i gang kognitive prosesser som skaper kreativitet. Ved å lese bøker vil de selv måtte skape bildene i sitt eget hode. Med god leselyst får de også større kunnskaper og ikke minst kognitiv stayerevne.

Siden veien til gode skoleresultater er brolagt med tusenvis av pensumsider, vil de på denne måten være lagt bedre skodd til å lykkes i den harde konkurransen om de attraktive studieplassene.