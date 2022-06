Lytt til barna, Toppe!

Hanna E. Marcussen Byråd for byutvikling i Oslo (MDG)

9 minutter siden

Jeg ønsker meg en barneminister som er opptatt av å gjøre det beste for alle barn. Det virker det ikke som vi har i dag, skriver Hanna E. Marcussen. På bildet: barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Å legge opp til en debatt om straff og avskilting av foreldre er definitivt ikke veien å gå.

Debatt

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I går kunne man lese at barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener at å få barn ved hjelp av surrogati kan sammenlignes med menneskehandel, og at foreldrene bør straffeforfølges. Tenker barne- og familieministeren overhodet på hvilke signaler hun sender til alle barna i Norge som er blitt til ved hjelp av surrogati?

Jeg husker jeg gråt av glede da det i 2020 ble lov med assistert befruktning for enslige i Norge. Ikke fordi det lenger var aktuelt for meg, jeg var allerede høygravid med sønnen min. Men fordi sønnen min ville bli født inn i en familieform som var anerkjent som lovlig i landet vi bor i. Så heldige er foreløpig ikke familier som har brukt surrogati.

Bør bli møtt med respekt

De siste dagene har flere foreldre som har benyttet surrogat, og ikke minst flere barn som er blitt til ved hjelp av surrogati, fortalt historiene sine. Tusen takk til dem for at de nyanserer debatten ved å stå frem! Det krever mot og burde bli møtt med langt mer respekt av en sittende statsråd.

Det barneministeren i praksis sier til disse barna, er at foreldrene deres burde ha vært straffeforfulgt fordi de har valgt å få dem. Det synes jeg er helt hinsides at en barneminister kan få seg til å si. Det hjelper ikke at Toppe understreker at dette er hennes personlige meninger. Ministerrollen er ikke noe du kan legge til side etter eget forgodtbefinnende.

Fakta Surrogati Surrogati innebærer at en kvinne bærer frem et barn som etter fødselen skal overleveres til dem som skal være barnets juridiske foreldre. Som regel er det en annen kvinnes egg som er befruktet og satt inn i surrogaten.

Surrogati er ulovlig i Norge, og myndighetene fraråder nordmenn å inngå surrogatiavtaler i utlandet. Det er derimot ikke ulovlig å gjøre det.

Det finnes ingen tall på hvor mange norske barn som er født via surrogati, men ifølge Store norske leksikon er det snakk om flere hundre. Tall NRK har hentet inn, viser at det kom 50 surrogatifødte barn til Norge i 2019.

Når et par har benyttet seg av surrogati, må den ene forelderen som oftest søke om stebarnsadopsjon. Da må du som hovedregel ha oppfostret barnet i minst fem år, men unntak kan gjøres, ifølge Bufdir.

Etter norsk rett er kvinnen som føder, barnets mor. Overføring av morskap kan derfor kun skje i form av adopsjon. Fedre kan erklære farskap ved norske utenriksstasjoner. Farskap kan også fastsettes etter retten i landet der barnet blir født. Kilde: Store norske leksikon, NRK, Bufdir, Regjeringen Vis mer

Legg til side forutinntatte holdninger

Nå er en del av barna som er blitt til ved hjelp av surrogati, blitt store nok til at de selv ønsker å være en del av debatten. Da bør vi legge til side forutinntatte holdninger og lytte. Det tror jeg vi blir klokere av.

Surrogati er for mange et veldig følelsesladd tema, ikke minst for dem som har gjort mange avveininger før de har valgt denne måten å få sterkt etterlengtede barn på. Derfor må debatten også bli mer nyansert og kunnskapsbasert enn den fremstår som i dag. Å legge opp til en debatt om straff og avskilting av foreldre er definitivt ikke veien å gå.

Jeg ønsker meg en barne- og familieminister som snakker med barna og ikke bare om, som anerkjenner at familier kommer i mange varianter, og som er opptatt av å gjøre det beste for alle barna vi har i Norge. Det virker det ikke som vi har i dag.