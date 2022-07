Skriv i Si ;D – det forandret livet mitt!

Politikerne på Stortinget, redaktørene i mediehusene og andre innflytelsesrike folk får med seg det du skriver.

Faglige eksperter finnes det mange av, men unge som forteller om sine egne opplevelser, er det underskudd på i samfunnsdebatten, skriver Simen Bondevik.

Simen Bondevik Leder, Unge Sentrum

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tilbake i 2015 skrev jeg mitt første innlegg i Si ;D. Der skrøt jeg av at Dressmann viste frem et mangfold i kroppsfasonger. Gjennom de syv årene som fulgte, har jeg hatt flere titalls innlegg publisert i Si ;D om alt fra norsk oljepolitikk til skoleskyting i USA. Innleggene mine i Si ;D har uten tvil forandret livet mitt.

Trenger ikke være ekspert

Noen av innleggene har fått stor oppmerksomhet og skapt nasjonal debatt. Blant annet innlegg om bruk av «blackface» i norske TV-serier, bompengeopprør og rasisme. Men å skrive om temaer jeg ikke vet alt om, har vært vel så lærerikt.

En trenger ikke være ferdig utlært eller ekspert på et tema for å skrive om det. Kanskje måtte du vente over et år på psykologtime og vil fortelle hva det gjorde med deg? Mange av mine beste leserinnlegg har tatt utgangspunkt i nettopp personlige opplevelser.

Faglige eksperter finnes det mange av, men unge som forteller om sine egne opplevelser, er det underskudd på i samfunnsdebatten. Vi unge sitter med så mange interessante erfaringer politikerne burde vite om, og samfunnet burde lære av.

Du vil bli hørt

Å stå i tøffe samfunnsdebatter kan være vanskelig. Det har jeg selv erfart på kroppen. Mobiltelefonen har ringt i ett sett med hets, og trusler har kommet i postkassen min. Disse tingene er det viktig å være forberedt på før man står i en offentlig debatt. Likevel er det først og fremst utrolig meningsfullt å engasjere seg i samfunnsdebatten.

Jeg blir alltid glad av å lese innlegg fra unge. Også når det er kritikk rettet mot ting jeg har skrevet. Fordi er det en ting som er sikkert, så er det at vi unge er kraftig underrepresentert i politikken. Våre stemmer blir ikke nok hørt. Vi trenger ungt engasjement!

Når jeg nå blir for gammel for å skrive mer i Si ;D vil jeg si: Politikerne på Stortinget, redaktørene i mediehusene og andre innflytelsesrike folk får med seg det du skriver i Si ;D. Du er med på å legge premissene for samfunnsdebatten. Din stemme betyr noe, bruk den!