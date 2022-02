Kort sagt, fredag 11. februar

Eksamen. Her er dagens kortinnlegg.

Eksamensavlysning – skalkeskjul for egentlige utfordringer?

Sissel Skillinghaug, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, påpeker at en avlysning av eksamen er uheldig. Likevel anbefaler de dette.

Siden høsten 2020 har skolen etterlyst tydelige retningslinjer for hvordan eksamen skal gjennomføres i fag med ny læreplan. Våren 2021 var det også en lengre debatt om ny eksamensform i matematikk i videregående som endte med et kompromiss frem til 2023. Er den uklare situasjonen med på å farge anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet om avlysning?

Dag Johannes Sunde ved byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune hevder at lærere nå må «fokusere på læring med lave skuldre». Faktisk hevder Sunde at «en idé kan være å jobbe helt frem til skoleslutt». Jeg vet ikke hvor mye erfaring Sunde har fra videregående skole, men jeg kan forsikre om at det læres hele året i skolene, selv om eksamen gjennomføres.

Det interessante er at hverken Utdanningsdirektoratet eller byrådsavdelingen svarer på det store spørsmålet i debatten: Dersom elever har så store «kunnskapshull» at de ikke behersker eksamen, kan de da få vitnemål?

I en ideell verden ville alle elever vært like motiverte til læring hver eneste dag. Da kunne vi kjørt «vanlig» undervisning frem til 10. juni. Likevel: Hvor mange «hull» tettes på 15 dager dersom begrunnelsen for å avlyse eksamen er at de siste to skoleårene har vært svært mangelfulle?

Én mulig løsning er å tilby mer undervisning frem til 17. mai. Koronakompensasjonen til tetting av kunnskapshull kan for eksempel gå til flere timer pr. uke. Russetiden bør også vike i læringens navn frem til skoleslutt. Men vil elevene dette? Norske elever takker ja til rekordhøye standpunktkarakterer, men føler ikke for eksamen.

Er dette egentlig en debatt om eksamen i en pandemisituasjon eller om noe helt annet?

Karoline Torkildsen, lektor i Oslo-skolen og sentralstyremedlem Norsk Lektorlag