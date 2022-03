Kort sagt, 25. mars

Drømmen om åpenhet

Leder av pressens offentlighetsutvalg Tron Strand skriver i Aftenposten at offentlige søkerlister skal kvalitetssikre «at det faktisk er den best kvalifiserte søkeren som får en jobb. Dette er ment å forhindre kameraderi».

Stikkordet her er ment.

Vi får aldri vite om den beste kandidaten har fått jobben om de ikke står på listen. Enten fordi de er en del av den hemmelige prosessen, eller fordi de ikke søker.

Strand mener åpenbart at så lenge intensjonen er god, så vil ikke kameraderi, hemmelighold og feilansettelser finne sted. Det er virkelig naivt å tro at mer av et regelverk som ikke fungerer, stimulerer til demokratisk kontroll.

Samtidig ser vi en mistillit til offentlig sektor. Tror pressen det er slik at alle ledere i det offentlige kun er ute etter å ansette sine venner og familie?

Strand har dog et godt poeng i at det først og fremst er for lederansettelse offentlig søkerlister bør gjelde. Det er en debatt vi ønsker velkommen. Åpenhet er rett kompetanse på rett plass, uavhengig av navn og bekjentskaper. Dagens løsning gir ikke åpenhet.

Nina Riibe, administrerende direktør, Econa

I Norge skal asylmottak være så dårlige at man gir opp

Midt i den verste flyktningkrisen siden andre verdenskrig er det viktigste vi gjør, å hjelpe så mange som mulig. Vi trenger flere asylmottak i en rasende fart, og vi må bruke kreftene som melder seg på best mulig måte, uavhengig av om de er kommersielle, ideelle eller kommunale.

Men det staten betaler disse aktørene, skal ikke dermed gå til hva som helst. Derfor bør Utlendingsdirektoratet (UDI) prioritere kvalitet høyere enn pris når de deler ut kontrakter.

For selvfølgelig er det ikke greit at noen få mennesker håver inn millioner på at andre flykter fra krig. Pengene bør gå til kvalitet og anstendig lønn, ikke i eiernes lommer. Her har mange kommersielle aktører en lang vei å gå.

Asylmottak flest er i en elendig forfatning, og det politiske flertallet aksepterer at folk bor slik i år etter år. For asylmottak er et av få områder hvor målet ikke er at tilbudet skal være godt. Tvert imot skal det være så dårlig at man skal gi opp å søke asyl i Norge.

Asylsøkere og flyktninger fortjener å bli møtt med menneskeverd og respekt, uavhengig av hvor de kommer fra. Nå har vi et system som skviser de ideelle aktørene ut, fordi de ikke vil stå inne for den standarden myndighetene legger opp til.

Det er gode grunner til å være imot kommersielle aktører. Drift av asylmottak skal ikke skape mangemillionærer. Men nå er det viktigste å sikre at de som kommer, får et trygt og forsvarlig tak over hodet.

Grete Wold, innvandringspolitisk talsperson (SV)