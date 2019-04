Selv én rakett er tilstrekkelig til å ødelegge et hjem og drepe familien som bor der. Siden 30. mars 2018 har Hamas sendt 1233 raketter inn i Israel. Det totale antallet angrep fra Hamas og andre terrortilhengere på Gaza i samme periode ligger på rundt 2200.

Siden Hamas’ blodige maktovertagelse av Gazastripen fra Den palestinske selvstyremyndigheten i 2007 er det blitt skutt over 30.000 raketter inn i israelsk territorium, et tall det er vanskelig å fatte.

I de siste ukene har rakettene nådd Sentral-Israel, og for kort tid siden ble vi minnet om hvor stor skade én rakett kan forårsake. Et hjem i landsbyen Mishmeret nord for Tel Aviv ble fullstendig ødelagt. Heldigvis klarte familien på syv å søke tilflukt i et bomberom, så ingen liv gikk tapt.

Fredelige demonstrasjoner?

Nå er det ett år siden Hamas begynte å organisere aksjonen de kaller «Den store returmarsjen». Målet for de planlagte opptøyene er å rive ned grensegjerdet og storme i tusentall inn i israelske byer og samfunn, med en erklært intensjon om å myrde og bortføre israelske sivile.

I flere norske medier har volden langs grensen vår til Gaza blitt beskrevet som «fredelige demonstrasjoner», selv når bildene tydelig viser at dette var massive voldelige opptøyer.

Sivile palestinere blir brukt som levende skjold for å skjule bevæpnede terrorister som skyter, planter eksplosiver og forsøker å infiltrere grensen. Det er en enorm utfordring å skulle håndtere en slik situasjon.

Utviklingen internt i Gaza denne måneden viser brutaliteten til Hamas, også mot egne borgere.

Da innbyggerne protesterte mot Hamas’ korrupsjon og vanstyre, ble demonstrasjonene slått ned umiddelbart. Hundrevis ble arrestert og banket opp, inkludert journalister.

Som respons på en video av Hamas’ voldsbruk tvitret Hussein al-Sheik, en nær fortrolig av presidenten for Den palestinske selvstyremyndigheten, Mahmoud Abbas: «Det er gjengene til Hamas som terroriserer og undertrykker de sultne på Gazastripen.»

Gaza-bistand til angrepstunneler

Flere hundre millioner dollar av vestlige og arabiske bistandsmidler blir pøst inn i Gaza hvert år. De fleste land ville ha investert pengene i utdanning, helse, forskning, kultur og handel, men Hamas har brukt pengene til å bygge titalls angrepstunneler under grensen, som har kostet 90 millioner USD bare i 2014, ifølge Wall Street Journal.

For å understreke hvor stor denne tragedien er, kunne Gaza ha bygd 86 boliger, 19 helsestasjoner eller seks skoler for de pengene hver av terrortunnelene har kostet.

De sivile på Gazastripen er gisler hos den radikale islamistiske terroristorganisasjonen, som behandler Gaza som en militærbastion, rakettutskytingsrampe og våpenlager. Hamas har gjentatte ganger oppbevart våpen og skutt mot Israel fra skoler, moskeer og sykehus og med viten og vilje satt livet til de sivile på Gazastripen i fare.

Legg press på Hamas

Hamas’ radikale ideologi, deres kyniske utnytting av lokalbefolkningen og den konstante aggresjonen mot Israel er det største hinderet for en bedre fremtid for både palestinere og israelere. Hvis det internasjonale samfunnet for alvor mener at de vil støtte palestinerne i Gaza, må det legges et betydelig press på Hamas.

Israel ønsker en rolig grense mot Gaza og håper på en fremtid med stabilitet og fred med sine naboer. Grenseovergangene Erez og Kerem Shalom er blitt angrepet flere ganger. Israel har tidligere bygd felles industrisoner på grensen for å fremme fredelig samarbeid. Hamas har angrepet disse sonene og dem som arbeider der.

Stilt overfor terroren fra Hamas har Israel rett og plikt til å forsvare sitt territorium og sine borgere. Livet til de israelerne som bor i nærheten av grensen mot Gaza og i resten av Israel er avhengig av det.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

