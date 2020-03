Jeg vil være mann.

Jeg har vært sjømann, og jeg lyder «alle mann på dekk». Sist på skonnerten Solrik av Grimstad i 2016, der skipper Ben Brynildsen ropte det, og la til: «For mann betyr begge kjønn.»

Privat

Professor Grethe Authén Blom skrev i 1991 artikkelen «Loven og livet» i Tidsskrift for Rettsvidenskap 5 (s.543-569). Der heter det:

«Det var bestandig nytt for mine historiestudenter, når jeg forklarte dem at middelalderlovene ble uttrykt i datidens felleskjønnsterminologi. Ma∂r står overalt i sin grunnbetydning menneske, og omfatter automatisk personer av begge kjønn. […]

Først i langt senere tid har det i norsk foregått en betydningsinnsnevring av «mann» til å bli hovedordet for person av det maskuline kjønn. Var det nødvendig å skille mellom kjønnene, eller tydeliggjøre, tydde de gamle lovmakere til kvennama∂r og karlma∂r, forkortet til kvinne/kone og kar.»

Motsatsen til kvinne

Kulturminister Abid Raja (V) burde oppmuntre til å bruke mann som kjønnsnøytralt ord. Det er «kar» som historisk har vært motstykket til «kvinne». «Mann» betyr tradisjonelt begge kjønn, slik som ordet «person» i teorien skal gjøre i dag.

Se her:

Mann = menneske/person av begge kjønn

Kvinne – kar

Dame – herre

Kjerring – kall

Mann betød menneske, og betyr det i mange sammenhenger i dag. Svenskene bruker kar, i hvert fall om det karslige aspektet, som når Lill Lindfors synger seg inn i seg inn i hjertene på begge sider av Kjølen med «Han går som en kar ... ser ut som en kar – og kyyyysser som en kar ska'».

Karmann og kvinnemann høres skrullete ut, men det er historisk belegg for saken, og den er verdt å tenke over.

God kvinnesak

Det er når kvinner trer inn i arenaer vi tenker har vært forbeholdt «karer», at behovet for ny terminologi melder seg og at praksis virker enten rart eller kjønnsdiskriminerende.

Fylkesmann og sysselmann er vel etablert. (Betegnelser som «-søster» og «-mor», sykesøster og jordmor, er i en annen liga, de viser til kjønn.)

Hva skal vi være etterpå, da?

«Person» er i ferd med å bli det nye «mann». Hva er vitsen med det? La oss heller ta «mann» tilbake. Det er god kvinnesak. Vi er fortsatt Ola og Kari nordmann, vel?

La oss ta en tenkepause, se igjen på historien. Og la meg i mellomtiden være en nordmann som lyder «alle mann på dekk» og forskrekkes av «mann over bord». Jeg vil være mann!