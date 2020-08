Voi voi – høyt opp i rådhustårnet | Heggelund, Spurkeland og Langfeldt

Stefan Heggelund

Charlotte Spurkeland

Nicolai Øyen Langfeldt

13. aug. 2020 22:00 Sist oppdatert 52 minutter siden

Elektriske sparkesykler fra Voi på utsiden av Oslo S. Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Texastilstandene i storbyene er et resultat av handlingslammelse hos byrådet i Bergen og Oslo.

Sommeren har budt på flere utfordringer i mange av de store byene. Sparkesyklene som var ment for å sikre bedre mobilitet, har gjort det mer utfordrende for mange å ta seg rundt.

Når byrådet i Oslo og Bergen nå roper på at staten skal løse problemene, glemmer de én viktig ting: Problemene kunne vært unngått dersom byene hadde brukt sin lokale reguleringsmakt.

Kommunene er ikke blottet for virkemidler, verktøykassen er større enn ytterkanter som forbud og frislipp.

Har ikke løftet en finger

Bybildet i Oslo er blitt stadig mer kaotisk de siste årene, uten at byrådet har løftet en finger for å imøtekomme aktørene eller regulere bruken.

Bergen på sin side har nektet å snakke med tilbyderne. Det er en ganske naiv tilnærming, da sparkesyklene er å se i stadig flere byer over hele Europa. Aktørene ønsker å etablere seg, og byer som Bergen er intet unntak.

Siden 2018 har fem selskaper prøvd å kontakte Bergen kommune. Responsen fra kommunen har vært å stikke hodet i sanden og nekte å ha dialog.

Miljø- og byutviklingsbyråden har selv sagt at han ikke ønsker sparkesyklene velkommen, men den siste tiden er tonen blitt en annen. Problemet er hvor har han vært de siste årene. Kanskje det kunne vært en løsning å trekke hodet opp av sanden. Isteden har regjeringen nå måttet komme på banen.

Skylder på Frp

Lan Berg (MDG) ønsker strengere regulering og legger skylden for situasjonen hos Frp. Det faller på sin egen urimelighet, når hun selv sitter med ansvaret for samferdsel i Oslo. Dessverre virker det som om avstanden fra fortauene til kontoret i rådhustårnet er blitt for lang.

Regjeringen er opptatt av lokalt selvstyre og vet at ulike byer har forskjellige utfordringer og dermed også ulike løsninger. Hva som er best for Trondheim, er kanskje ikke det samme som for Bergen og omvendt. Utgangspunktet for politisk arbeid skal være at beslutninger gjøres nærmest dem det gjelder. Stortinget og regjeringen skal se på nasjonale regler, men ved å vente på staten, starter løsningene i feil ende.

