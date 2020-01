Kort sagt, mandag 27. januar

Vi som valgte friheten

IS-kvinnene bør se på oss kvinner som har kjempet lange kamper for friheten og demokratiet.

Da jeg var 18 år gammel, ble jeg giftet bort. Jeg har følt på kroppen hva æreskultur er. Og da jeg klarte å komme ut av det, begynte jeg kjempe for andre.

Hva er det IS-kvinnene tenker når de slutter seg til ekstreme grupper? En kvinne som velger å gå inn i en terrororganisasjon, er i mine øyne en svak kvinne. IS-kvinnene er hjernevasket og radikalisert.

Jeg vet at det er mulig å bli radikalisert inn ekstreme miljøer, men jeg vet også at som kvinne kan du hjelpe andre bort fra det. Jeg har hjulpet flere unge til frihet og blitt takket for det. Det har kostet meg å hjelpe andre, men det er noe jeg ikke angrer på.

Jeg vil at alle skal ha mulighet til frihet og å komme seg vekk fra undertrykkelse, æreskultur og elendighet.

Jeg håper at unge i fremtiden ikke lar seg lure til å bli radikalisert inn i terrororganisasjoner.

Vi trenger flere som hjelper våre unge til frihet. Det sitter dessverre flere unge i Norge som lever under sosial kontroll i vårt frie land Norge. De er redd familiemedlemmer og frykter æresdrap. Slike foreldre har ingenting å gjøre her i frie Norge. De bør la barna leve i fred istedenfor å påføre dem traumer.

Jeg takker Norge for at vi har muligheten til å velge hvordan vi vil leve vårt liv.

Abida Akhtar Theigen, frivillig

Jo, Hagen ville ha Frp i regjering

«Carl I. Hagen så aldri for seg at Frp skulle være et regjeringsparti», skriver Therese Sollien i en kommentar torsdag 23. januar. Dette er dessverre fullstendig feil.

Allerede på landsmøtet i Haugesund 1990 erklærte Hagen at Frp skulle komme i regjering innen utgangen av år 2000. Imens tilbød han regjeringen et mer forpliktende samarbeid.

Fire år senere ble imidlertid Frp splittet. Hagen måtte legge vekk regjeringsambisjonene. I noen år satset han mest på å bygge partiet større. Men Hagen hadde ikke glemt gamle vyer. I 1999 begynte han og Siv Jensen å sysle med planer om Frp som regjeringsparti. Og i februar 2000 vedtok Frps landsstyre en ny strategi: Frp skulle arbeide for deltagelse i en flertallsregjering etter valget i 2001. Hagen ble utpekt til partiets statsministerkandidat. Hagen kvitterte med å si: – Jeg ønsker å bli statsminister i en flertallsregjering med et sterkt innslag av Frp-politikk.

Hagen hevder at regjeringsdeltagelse ville være «meget realistisk hvis vi får et godt valg». Som vi vet, ble ikke Frp invitert til regjeringssamtaler i 2001. Hagen ga likevel ikke opp håpet. Men et rødgrønt flertall i 2005 satte stopper for hans siste mulighet til å lede Frp inn i regjering.

Gunnar Magnus, Oslo

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter