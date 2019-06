Aftenposten har møtt to søstre i Al-Hol-leiren i Syria som skal være identiske med jentene i Åsne Seierstads roman To søstre. Boken handler om to søstre som i 2013 reiste fra Norge til Syria for å slutte seg til IS.

Seierstad bekrefter i bokens etterord at søstrene ikke samtykket før hun over nær 500 sider offentliggjorde detaljer fra deres liv: «Foreldrene lot meg overta søstrenes etterlatte papirer. Herfra plukket jeg ut stiler, karakterkort, klassebilder, notater fra korantimene (…) og utskrifter fra mailer.» Seierstad kontaktet «hele vennelisten på Facebook, alle som fulgte dem på Twitter (…) Ikke minst ga loggene på Messenger, Viber og Whatsapp mellom søstrene og broren et viktig innblikk i hvordan jentene tenker».

Også søstrenes lærere og rektor synes å ha bidratt betydelig til boken.

Rettigheter på kollisjonskurs

I lys av Aftenpostens møte med de to søstrene reiser boken spørsmål om avveiningen mellom retten til privatliv og ytringsfriheten. Kagge forlags juridiske rådgiver Anine Kierulf konkluderte med at «bokas offentliggjøring av private opplysninger ikke er rettsstridig, fordi den ikke utleverer mer enn hva som var nødvendig for en debatt av betydelig allmenn interesse».

Vern om vårt privatliv og ytringsfriheten er begge rettigheter nedfelt i Grunnloven og i internasjonale konvensjoner. Når rettighetene er på kollisjonskurs, må det skje en avveining.

Menneskerettighetsdomstolen har understreket at begge rettigheter fortjener «equal respect». Hensynet til den offentlige interessen er bare ett av flere momenter som må vurderes og avveies.

Kunne overlatt til forskningen

Seierstad og forlaget har forsvart utgivelsen ved å vise til viktigheten av å forstå hva som er årsakene til radikaliseringen blant muslimsk ungdom.

Slik forståelse er av offentlig interesse, men kan historien til to enkeltpersoner gi et representativt grunnlag for en slik forståelse?

Seierstad skriver endog at hun ikke gir noen forklaring, men bare «forteller det jeg har funnet». Og om hun så mente å ha forklaringen, – bør en forfatter og forlag stå fritt til på egen hånd å aksle et slikt samfunnsoppdrag på bekostning av to tenåringsjenters privatliv?

Alternativet kunne ha vært å overlate et slikt samfunnsoppdrag til forskning, som ville sikret både nødvendig representativitet og vern om privatlivet gjennom det forskningsetiske regelverk.

Umulig premiss

I etterordet svarer Seierstad bekreftende på sitt eget spørsmål om det var etisk forsvarlig å gå såpass tett på to jenter som selv ikke har gitt sitt samtykke. Seierstad viser til at hun i boken har valgt å gi søstrene fiktive navn fordi «[d]ersom de skulle komme tilbake til Norge, og ønske å leve et liv her, skal de ha sine navn i behold».

Her må det ligge et premiss om at søstrene skulle gis mulighet for å leve videre i Norge uten å bli identifisert som bokens to hovedpersoner.

Seierstad har imidlertid valgt å bruke foreldrenes fulle navn, navngi boligområde, navngi skoler søstrene har gått på, navngi enkelte av deres lærere med mer. Samtidig med utgivelsen, og trolig i forlagets regi, stilte både Seierstad og søstrenes far sammen opp på bilder.

Det er derfor all grunn til å tro at hele søstrenes omgangs- og nærmiljø umiddelbart kunne identifisere dem som hovedpersonene idet boken kom ut i 2016.

Allerede før utgivelsen må dermed forlaget ha forstått at premisset for bokutgivelsen ville bli umulig å innfri.

Etisk plakat

Den som får sitt privatliv invadert i form av et skjønnlitterært verk eller, som i søstrenes tilfelle, et stykke litterær journalistikk på nær 500 sider, står overfor et håpløst valg - kapitulere eller oppta en rettslig kamp som sannsynligvis bare medfører enda mer av den uønskede oppmerksomheten. I den avmakt som vedkommende med all rimelighet kan føle, ligger også forlagets enorme overtak.

Mediene har Vær varsom-plakaten og Pressens faglige utvalg, som har fungert både selvdisiplinerende og som et lavterskeltilbud for klager.

Er det ikke på høy tid at forlagene etablerer og underlegger seg noe tilsvarende?

Forleggerforeningen lanserte selv ideen om en etisk plakat i 2014, men fant det til sist likevel ikke hensiktsmessig. Foreningens argumenter overbeviste ikke, hverken den gang eller i dag.