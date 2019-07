I 1966 publiserte bladet Aktuell et bilde fra Emma Hjort, en institusjon for dem som da ble kalt åndssvake. Bildet viste en naken kvinne bakfra, lenket til gulvet med en reim. Institusjonens overlege, Ole B. Munch, ble kritisert for å ha bidratt til å henge ut kvinnen i medier.

50 år senere publiserte Stavanger Aftenblad bilder, film og lydopptak fra barnevernsinstitusjoner hvor «Ida» hadde vært plassert. På opptak kunne man for eksempel høre skrikene fra «glassjenta», da hun 15 år gammel ble lagt i gulvet nok en gang.

Når er det «saklig» å nekte opptak?

Begge saker møtte betydelig motstand fra myndigheter, institusjoner og fagmiljøer. I dag fremstår de som viktig dokumentasjon av overgrep og systemsvikt.

De siste to årene har vi vært pressens representanter i «Åpenhetsutvalget». Utvalget skulle klargjøre hvilke regler som gjelder for fotografering, filming og lydopptak på sykehus og andre offentlige institusjoner, og foreslå veiledere innenfor dagens lovverk.

NOU-en som nå er overlevert regjeringen, inneholder flere gode presiseringer som kan bidra til mer åpenhet og færre situasjoner der pressen nektes adgang på usaklig grunnlag. Samtidig frykter vi også det motsatte, særlig på grunn av to forhold:

Når er det greit – eller «saklig» – å nekte fotografering eller opptak?

Flertallet i utvalget mener at institusjoner kan nekte fotografering og opptak hvis det går ut over ett av følgende: Forsvarlig drift, arbeidsmiljø, tjenestetilbudet eller personvern. Vi mener dette er en altfor romslig sekkepost.

Etter vårt syn kan ikke medier nektes adgang med mindre tilstedeværelsen hindrer forsvarlig behandling eller krenker pasienters rett til privatliv. Det er pasienten – eller tjenestemottageren – det må handle om, ikke at filmingen kan gå litt ut over driften eller føles ubehagelig for ansatte.

Hvor langt strekker taushetsplikten seg?

Hvor langt strekker taushetsplikten seg? Flertallet er skeptiske til hvor tett sykehus og institusjoner har sluppet til medier i TV-programmer som «113» eller «Helene sjekker inn».

De mener det kan være et brudd på taushetsplikten hvis en journalist får øye på en pasient som ikke på forhånd har samtykket. Vi, mindretallet, mener det avgjørende er at helseopplysninger ikke spres videre. At en journalist ser at en person er innlagt på en bestemt avdeling, er ikke et taushetsbrudd.

Som for besøkende og andre som ikke er pasienter, vil man aldri kunne garantere seg mot at en journalist får øye på pasienter som ikke har forhåndssamtykket. Samtidig stiller pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten, strenge krav til publisering av private opplysninger.

Eneste mulighet til å bli hørt

Ved å være til stede på en institusjon får pressen mulighet til å vise frem hvordan offentlige tilbud fungerer og utsatte gruppers situasjon. Dette er en viktig del av ytringsfriheten.

I dag som for 50 år siden er myndighetspersoner raske til å påberope seg personvern og ubehag for å stoppe mediene. Vi frykter at denne NOU-en kan gå ut over ytringsfriheten og muligheten til å dokumentere forhold av stor offentlig interesse. For noen er medienes tilstedeværelse eneste mulighet til å bli hørt.

Utredningen «Åpenhet i grenseland» er ute på høring til oktober. Benytt anledningen: Ytre deg om den!